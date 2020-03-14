吳德榮：冷空氣南下 下午雨漸停轉乾冷

鋒面的中雲層籠罩全台，今天清晨平地最低溫約比昨天下降4度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，上午氣溫持續下降，下午起開始轉乾冷。

吳德榮指出，今晨局部性降水回波不斷移入，為各地帶來間歇性降雨。最新（13日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天上午鋒面通過，強冷空氣南下，各地皆有局部間歇性降雨，氣溫持續下降。下午起各地降雨先後停歇，轉乾冷、愈晚愈冷。

他表示，明、後天（下周日、一）大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，但早晚氣溫極低，強冷空氣加上輻射冷卻效應，清晨低溫有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率。中部以北部分平地的最低氣溫，也有降至10度左右的機率。

下周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。不過下周三、四會變天，預估台灣附近，會有一波冷空氣弱、但水氣較多的鋒面。下周五降水逐漸減緩。至於鋒面的影響程度，需持續觀察。

中央氣象局說，今天華南雲雨區東移，全台都會有短暫雨，降雨在清晨前最為明顯。北部平地中午前雨勢有機會趨緩，其他地區下半天降雨也會由西往東逐漸緩和。

由於冷氣團南下，各地氣溫下降，北台灣白天高溫僅17、18度，其他地區高溫約20至23度，入夜至明天清晨各地偏涼冷，北台灣低溫僅13、14度，其他地區約14至17度。