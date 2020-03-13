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還錯健保卡竟要藥師磕頭道歉 藥師公會有話要說

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
口罩實名制2.0已上路，但藥局前排隊人潮依然不減。 記者潘俊宏／攝影
口罩實名制2.0已上路，但藥局前排隊人潮依然不減。 記者潘俊宏／攝影

全民買口罩，基層藥局藥師工作負擔增加，傳出台北某藥局於民眾購買口罩時，藥師不慎還錯健保卡，竟遭民眾要求藥師必須「磕頭道歉」。中華民國藥師公會全國聯合會對此發出嚴正聲明，認為此舉嚴重羞辱執業藥師之尊嚴，應予譴責。

藥師公會聲明全文如下： 

今日新聞報導，台北某藥局於民眾購買口罩時，因藥師不慎還錯健保卡，竟遭民眾要求藥師必須「磕頭道歉」。此舉顯然嚴重羞辱執業藥師之尊嚴，應予譴責。

根據藥學倫理規範第一條：「 藥師應本於敬業精神、品德操守及醫療倫理道德，以服務人類、延續生命、環境保育、公共衛生、防治疾病，維護國民健康、生命安全之最高目的，特制定本規範，以資遵守。」之規定，可知藥師的執業，係為了維護國民健康與公共衛生，具備專業形象與職業尊嚴，同時也是醫療體系重要的一環。而於現今肺炎疫情於全球大流行之時，藥師亦勇於擔負起配給防疫物資之責任，每一位基層藥師都付出無比的辛勞，無疑是公益責任的體現。

 於藥師配發口罩的過程中，絕大多數民眾都能耐心等待、遵守秩序。然而，也有極少數的民眾以不理性之方式對待藥師，甚至有如本次「要求磕頭道歉」的脫序情況，嚴重羞辱專業藥師，並打擊在工作崗位上兢兢業業，守護民眾健康的全體藥師士氣。

本會嚴正譴責此種惡行，針對受到不理性對待之藥師，也將提供法律諮詢之資源，協助藥師維護自身專業形象與權利。在此也呼籲民眾，應以理性、尊重之態度對待醫療從業人員，團結對抗疫情，並共創和諧的醫療環境。

口罩 健保卡 疫情

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