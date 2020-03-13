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台南第5起登革熱 市府大陣仗噴藥

聯合報 / 記者周宗禎／台南報導
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局昨天大陣仗噴藥。 記者周宗禎／攝影
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局昨天大陣仗噴藥。 記者周宗禎／攝影

台南出現第5起登革熱確診是菲律賓移工衛生局及環保局昨早到廠區與外籍移工宿舍噴藥消毒，外籍移工議論紛紛，不知道發生什麼事。

這名菲律賓移工，本月初返國探親返台後上班第２天，出現發燒等症狀，送醫檢查確認感染登革熱，是台南市今年第5起境外移入登革熱案例。衛生局、環保局昨出動大批人員到台南市永康環工路的工廠及移工宿舍進行化學噴藥防治。

市長黃偉哲本安排行程要到場主持行動，市府事前通知媒體到場採訪，展現對登革熱防治的決心；不料因業者看到上百人大陣仗，認為這樣子會影響到公司形象表達不滿，考慮業者立場，只實行噴藥防治。

工廠負責人表示，這名菲律賓移工月初探親返台後正常上班，但第２天就突然發燒，趕緊送醫，廠內其他員工健康狀況都正常。

移工 登革熱 衛生局

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