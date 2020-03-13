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中大研發空汙燈 紅黃綠三色辨別PM2.5濃度

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學研發空汙燈，將危險等級分別為紅、黃、綠燈，可監測空氣中的細懸浮微粒PM2.5和二氧化碳濃度。圖／中央大學提供
中央大學研發空汙燈，將危險等級分別為紅、黃、綠燈，可監測空氣中的細懸浮微粒PM2.5和二氧化碳濃度。圖／中央大學提供

人類每天呼吸空氣，中央大學表示，校內大氣系副教授王聖翔團隊研發「空汙燈」，將危險等級分別為紅、黃、綠燈，可監測空氣中的細懸浮微粒PM2.5和二氧化碳濃度，判別空氣品質的好壞。空汙燈也具低功耗、高準確、雲端資料整合功能，它的裝置簡單，已有幼兒園和醫院購買。

王聖翔說，空汙燈最早的構想雛形是「空汙旗」。他帶領服務學習學生，每天到操場升不同顏色的空汙旗，提醒附近居民當日的空氣品質，作為外出活動的參考指標。近年結合跨領域創意課程，他帶領學生整合機電、資工、環工及大氣等技術，研發「空汙燈」，盼能實踐創新教學和大學社會責任。

中大表示，「空汙燈」從備料、焊接、裁切、組裝、外觀設計到後端資料庫網頁，幾乎都學生一手包辦。關鍵技術在於核心資料處理器（Aerobox），可以作訊號的紀錄、儲存和計算，並具低功耗、高準確特性，可提供客製化服務。空汙燈目前已在中大校園推廣，也有幼兒園及醫療院所購買，未來可能推廣到東南亞地區。

中大表示，桃園海岸濱海工業區多，加上林口火力發電廠和大潭發電廠等，空氣品質惡化的情況十分嚴重。校方透過地球科學學院主導的「桃海三生：形塑桃園海岸環境與人文發展永續共生」計畫，強調「環境與人」的永續發展，空汙燈就是此計畫的具體成果。

空汙燈裝置方式簡單，除設在公共場所，也希望推廣到居家，因為一般民眾在家煮菜、使用印表機，都可能帶來空汙。一旦空汙超標，學校可提供一套SOP機制供遵循。中大也希望結合「空氣汙染物聯網」的概念，串聯各社區所測得的大數據，讓大家遠離PM2.5空氣中的隱形健康殺手。

空氣品質 幼兒園 PM2.5

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