快訊

楊牧辭世 ／向陽：楊牧是植根台灣的文學巨樹

新冠病毒是美軍帶到武漢？陸外交部正式表態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

優於SARS 民航業紓困辦法出爐

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導

新冠肺炎疫情擴散，對於航空業造成衝擊，交通部昨天表示，民航業紓困辦法已經出爐，且因這次衝擊比SARS期間更大，因此提出的措施更優惠，針對民航業降落費、土地使用費等都有補貼，另外，也補助防疫措施所需費用、也將免收免稅店、機場餐飲店等相關費用4個月，希望航空業者蓄積能量，待疫情過後再展翅高飛。

行政院今天核定「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，交通部指出，本次武漢肺炎疫情有別於SARS，對國際航線衝擊大於國內航線，國際航線運量於2月份已減少約50%，確實有協助紓困的需要，未來視疫情需要，若有需要將再延長實施。

具體補助措施方面，交通部指出，將補貼國內、國際及兩岸航班的民用航空運輸業降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費，自今年2月1日起開始實施，為期一年。

另外，也補貼地勤業、空廚業房屋使用費、土地使用費等，針對民用航空運輸業維持正常營運資金貸款利息，以及民用航空運輸業及地勤業配合執行防疫措施所需費用也給予補貼，耳(額)溫槍、口罩及手套等防疫物資，以及航空器消毒費用，均有補貼，民航局並已訂有作業要點，預計下周即可公布實施，受理業者提出申請。

為進一步協助業者，民航局及機場公司並宣布將緩收機場免稅店、餐飲店等營運相關費用4個月，另將延長合約，並協助業者彈性調整營業時間、促銷庫存商品等，希望減輕業者經營壓力，全力協助國籍航空公司等相關民航業者度過疫情寒冬。

疫情 新冠肺炎 機場

延伸閱讀

印尼第2起新冠肺炎死亡案例 中爪哇男性死後確診

踩在痰上可能帶回病毒 廠商捐校園防疫地毯消毒鞋底

通緝犯自廣西返台 台北地院第1號「防疫通緝犯」限境

疫情吃緊物資缺 金門民眾捐防疫用品給警方

相關新聞

大陸冷氣團報到！15日清晨北台灣低溫下探12度

中央氣象局今天表示，大陸冷氣團南下，明天氣溫逐漸轉冷，預計15日及16日清晨最冷，北台灣低溫恐下探攝氏12度；預計16日...

生產過剩消費急凍 蔬菜豬肉不定期提供國軍學校加菜

新冠肺炎疫情重創我國農業，包括畜產、蔬菜、花卉等內外銷受阻停滯，農委會提出紓困配套措施 ，針對價格低迷的蔬菜、豬肉，將不...

炭疽病侵襲恆春半島洋蔥！農委會：氣候異常釀延遲性災損

屏東恆春半島即將採收的洋蔥普遍感染炭疽菌和紫斑菌，但「病蟲害」不在農業天然災害現金救助範圍，蔥農憂心生計受影響，立委周春...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

家屬轉吳宗憲的話批憂鬱患者 醫嘆：烙印就是這樣印上

藝人吳宗憲日前在節目中，對於來賓自我揭露有失眠、憂鬱症時，脫口說出憂鬱症源於不知足等語，引發汙名化爭議。有醫師見到憂鬱症...

中大研發空汙燈 紅黃綠三色辨別PM2.5濃度

人類每天呼吸空氣，中央大學表示，校內大氣系副教授王聖翔團隊研發「空汙燈」，將危險等級分別為紅、黃、綠燈，可監測空氣中的細...

優於SARS 民航業紓困辦法出爐

新冠肺炎疫情擴散，對於航空業造成衝擊，交通部昨天表示，民航業紓困辦法已經出爐，且因這次衝擊比SARS期間更大，因此提出的...

好浪漫！烏山頭水庫香榭大道南洋櫻花瓣雨鋪成粉紅地毯

台南烏山頭水庫風景區香榭大道南洋櫻盛開，滿滿的粉紅色花朵隨風搖曳，花瓣飄落步道有如鋪上粉紅色的花毯，漫步其上浪漫百分百，...

清明連假國5必塞車 搭乘公共運輸便利又省時

交通部高速公路局表示，清明連假前兩周休的國5即有可能出現大量掃墓及旅遊車流，連假期間國5及蘇花改將出現大量掃墓、返鄉及旅...

不只口罩！肥料下周一啟動預購登記制度

新冠肺炎疫情打亂民眾生活，除了搶口罩、搶衛生紙、搶酒精外，農民也因為恐慌擔心肥料漲價，搶肥料；為了讓需要的農民都能買的到...

海鷗為何會跟你搶食？研究證實：牠真的比較喜歡你手上的食物

你曾有被海鷗搶奪手中的餐點的經驗嗎？原本以魚類為主食的海鷗，為什麼演變成這麼喜歡搶奪人類食物？這是因為牠們經過「人類餵食」加強了「可以從人類手中取得食物」的認知。

無人機法規將上路 民團抗議提出5訴求

交通部的無人機法規3月31日上路，以無人機業者、玩家為主的313聯盟今天下午到交通部抗議，要求空域改用負面表列，增加休聞飛行河濱空域及考照訓練埸域，全台開放空域。

熱門新聞

「為何有女人甘願當小三？」 他回文精闢分析讓網友讚爆

童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

吳德榮：北台濕涼 明後天恐有強烈大陸冷氣團

手頭緊她傳「吃土照」討生活費 暖爸一招秒反擊網笑爆

口罩實名制2.0 大當機反掀排隊潮

吳宗憲歧視憂鬱症 台灣憂鬱症防治協會嚴正抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。