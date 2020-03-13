優於SARS 民航業紓困辦法出爐

新冠肺炎疫情擴散，對於航空業造成衝擊，交通部昨天表示，民航業紓困辦法已經出爐，且因這次衝擊比SARS期間更大，因此提出的措施更優惠，針對民航業降落費、土地使用費等都有補貼，另外，也補助防疫措施所需費用、也將免收免稅店、機場餐飲店等相關費用4個月，希望航空業者蓄積能量，待疫情過後再展翅高飛。

行政院今天核定「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，交通部指出，本次武漢肺炎疫情有別於SARS，對國際航線衝擊大於國內航線，國際航線運量於2月份已減少約50%，確實有協助紓困的需要，未來視疫情需要，若有需要將再延長實施。

具體補助措施方面，交通部指出，將補貼國內、國際及兩岸航班的民用航空運輸業降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費，自今年2月1日起開始實施，為期一年。

另外，也補貼地勤業、空廚業房屋使用費、土地使用費等，針對民用航空運輸業維持正常營運資金貸款利息，以及民用航空運輸業及地勤業配合執行防疫措施所需費用也給予補貼，耳(額)溫槍、口罩及手套等防疫物資，以及航空器消毒費用，均有補貼，民航局並已訂有作業要點，預計下周即可公布實施，受理業者提出申請。

為進一步協助業者，民航局及機場公司並宣布將緩收機場免稅店、餐飲店等營運相關費用4個月，另將延長合約，並協助業者彈性調整營業時間、促銷庫存商品等，希望減輕業者經營壓力，全力協助國籍航空公司等相關民航業者度過疫情寒冬。