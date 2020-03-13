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好浪漫！烏山頭水庫香榭大道南洋櫻花瓣雨鋪成粉紅地毯
台南烏山頭水庫風景區香榭大道南洋櫻盛開，滿滿的粉紅色花朵隨風搖曳，花瓣飄落步道有如鋪上粉紅色的花毯，漫步其上浪漫百分百，是情侶的最愛，烏山頭風管處表示，今年南洋櫻預估將持續到3月底，目前是門票優惠期間，賞花最划算，請把握僅剩半個月花期。
烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻是在1930年水庫完工時，從熱帶美洲引進，由八田與一栽種，距今已有88年歷史，整排現存20棵南洋櫻，每當三月南洋櫻盛開，成為烏山頭水庫經典花季，在舊送水口、露營區、親水公園旁，也栽種南洋櫻，但以香榭大道最吸睛。
每年不少遊客都在等待烏山頭水庫南洋櫻綻放，管理所表示，日前的一場大雨，宛如替南洋櫻注入一股活力，在雨水滋潤下，隔天南洋櫻陸續綻放粉紅花朵，花瓣隨風飄散在步道上，猶如披上粉紅色的地毯，走在香榭大道上還可享受粉紅花瓣飄落的浪漫氛圍，是情侶最愛拍照的景點。
烏山頭水庫全票原本要200元，目前推出優惠票價一律只要60元，將持續到3月29日日，這段期間到烏山頭水庫欣賞南洋櫻的美景最划算；風管所說，原本親水遊憩設施預計4月開放後，就會調整回原價，但目前新冠肺炎疫情嚴峻，為了配合政府防疫，親水遊憩設施可能延到5月再開放，一旦定案，60元優惠票價也將延到4月底。
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