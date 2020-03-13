炭疽病侵襲恆春半島洋蔥！農委會：氣候異常釀延遲性災損

屏東恆春半島即將採收的洋蔥普遍感染炭疽菌和紫斑菌，但「病蟲害」不在農業天然災害現金救助範圍，蔥農憂心生計受影響，立委周春米、莊瑞雄和蘇震清先後到災區實勘；農委會今會同專家南下勘查，認定是氣候異常造成的延遲性災損，公告後即可受理，加上國軍啟動助收，盼將災損降至最低。

農糧署南區分署長姚志旺說，恆春半島枋山、車城鄉和恆春鎮的洋蔥面積約600公頃，是國內重要產區之一；今年冬天時有大雨、溼度高、溫差大，洋蔥株適應不良，導致雨後延遲性災損，致不少洋蔥株感染炭疽病，蔓延擴散迅速，蔥農多次施藥也無法根治，疫病導致的歉收將不敷成本，農業專家現勘後認定屬大雨後造成的延續性災損，將公告為符合天然現金災害救助地區。

車城農會總幹林茂盛說，車城鄉是恆春半島最大的產區，冬天因大雨加上氣候冷熱不定，不少洋蔥葉片感染炭疽菌，根系染紫斑菌，前者影響莖球，後者造成全株枯死，這波疫病估計減產逾3成，加上目前產地價大球15公斤裝每袋低於去年的200元，蔥農叫苦，還好有政府天然災災害現金補助，加上國軍啟動洋蔥助收，紓緩雇工成本壓力，將災損降至最低。

屏東三軍聯訓基地在恆春半島「敦親睦鄰」的洋蔥助收工作行之有年，在義務役兵源多的時代，每次投入600名，時間長達50天，在全募兵制人力考量和外界抨擊「職業軍人當免費農工」下，原本要取消，近幾年助收兵力也逐年下降，104年減至225人，105年減至200人，但在地方反映機械化採收尚未成熟、「軍愛民」的優良傳統不能停下，至今未再降低兵力和天數；軍方表示，不會影響部隊的戰備和訓練。