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生產過剩消費急凍 蔬菜豬肉不定期提供國軍學校加菜

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季表示，短期葉菜類每天有300公噸供應到市場，近期蔬菜生產量多，菜價低迷。圖／聯合報系資料照片
農委會副主委陳駿季表示，短期葉菜類每天有300公噸供應到市場，近期蔬菜生產量多，菜價低迷。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情重創我國農業，包括畜產、蔬菜、花卉等內外銷受阻停滯，農委會提出紓困配套措施 ，針對價格低迷的蔬菜、豬肉，將不定期的提供國軍、弱勢、學校午餐加菜；另外花卉產業重創，農委會將補貼一年貸款利息，同時也補助外銷的空運運費，開拓其他市場。

農委會今天召開「因應肺炎疫情-最新輔導措施說明」記者會。受到新冠肺炎疫情影響，行政院提出600億振興紓困經費，其中農委會分得35.57億元，包括農業振興方案32.55億元、紓困2.3億元，以及傳統批發市場等消毒防疫預算0.71億元；另外農委會農金局也提出18項優惠利率貸款，總額度68億元，部分貸款提供給予1年免息，或部分利息補貼。

農委會副主委陳駿季表示，短期葉菜類每天有300公噸供應到市場，近期蔬菜生產量多，菜價低迷，從下周一開始，將會不定期的提供國軍副食、慈善團體、雲林縣政府營養午餐加菜；農委會將與國軍26處副供站、20處慈善團體、級學校午餐合作，每周供應一到兩次加菜，這些方案每周可以處理78到80公噸的短期葉菜類，若仍無法讓菜價回穩，將啟動耕鋤。

此外，豬價從去年下半年價格一路下滑，貼近生產成本，毛豬目前每周供應量14.3萬頭，比近五年同期增加1.1萬頭，拍賣價格每百公斤5886元，比近五年同期下跌14.5%，農委會宣布從下周一起台糖毛豬停止供應肉品市場，直到3月底，以挽救低迷豬價。

豬肉與蔬菜都不定期提供國軍副食與學校午餐加菜，陳駿季表，需要花多少預算還在統計中，也行文到國防部，要落實加菜，非替代原本的採購；學校午餐則針對偏鄉地區，伙食費較低、菜色不充足的學校，希望能讓學生吃得更均衡，也會根據農產品的價格回升適時停止紓困方案。

至於花卉部分，今年2月全台5處花卉批發市場切花及盆花營業額分別為2億8148萬及4529萬元，比歷年同期減少一到兩成，若疫情持續嚴峻，預估未來5個月(3到7月)，會比歷年同期減少約2成；外銷部分更慘，今年1至2月花卉總體外銷值3419萬4000美元，比去年較108年同期略長5.1%，受疫情影響，切花外銷值衰退5.6%，國蘭外銷值衰退42.2%。

財團法人台灣區花卉發展協會副總經理黃麗娟表示，花卉並非必需品，現在內外銷花銷售受阻，活動停辦、插花課停止，業績至少影響三成，最近因為日韓大陸外銷出不去，回銷回來台灣，媽祖遶境延期，清明節也希望大家線上掃墓，買花機會又更少，花卉銷售影響甚鉅。

農委會提供花卉產業低利貸款，新貸戶第一年免息；同時輔導海外拓銷， 因應全球消費縮減及航班停飛連鎖效應，補助行銷及拓銷費用，依照不同國家，補助空運費每公斤6元到70元不等；未來也將提升國內花卉消費，在戶外空曠的觀光區、交通節點，運用當季國產花卉進行布置，鼓勵民眾採用花卉做心靈療癒，透過電傷等多元行銷讓國人買花更方便，也輔導產業趁這時機加強設施等待景氣復紓。

農委會 疫情 新冠肺炎 菜價

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