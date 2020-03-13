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不只口罩！肥料下周一啟動預購登記制度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季表示，農民的擔心，如同衛生紙的風波一樣，想要先買，現在正值水稻抽穗期，農民使用穗肥，連下一階段的基肥、追肥都一起買了。聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
農委會副主委陳駿季表示，農民的擔心，如同衛生紙的風波一樣，想要先買，現在正值水稻抽穗期，農民使用穗肥，連下一階段的基肥、追肥都一起買了。聯合報系資料照片／記者劉星君攝影

新冠肺炎疫情打亂民眾生活，除了搶口罩、搶衛生紙、搶酒精外，農民也因為恐慌擔心肥料漲價，搶肥料；為了讓需要的農民都能買的到肥料，從下周一開始推出肥料登記購買制度，若實體通路無法買到肥料，可到鄰近的農會、肥料行登記預購，五到七天就能買到。

農委會今天召開「因應肺炎疫情-最新輔導措施說明」記者會，根據農委會統計，一期稻作施肥需求約15萬公噸，但因為農銀恐慌性的搶買肥料，台肥公司去年12月到今年3月3日止，已供應達18萬公噸；國內主要肥料廠目前日供應量超過3000公噸，並自施肥旺季前即加強備貨，農糧署的肥料安全庫存量還有1萬4000公噸庫存，只要農民正常的施肥採購，肥料數量一定足夠。

農委會副主委陳駿季表示，現階段需要肥料最多的作物就是水稻，一期稻作的肥料需求量為15公噸，台肥每天供應3000公噸，農民需要肥料，再去買再去施肥，但農民的擔心，如同衛生紙的風波一樣，想要先買，現在正值水稻抽穗期，農民使用穗肥，連下一階段的基肥、追肥都一起買了，這種恐慌性採購，再多的產量也無法供應。

陳駿季表示，有某鄉鎮，一年需要的肥料量，竟一天就買光了；為了預防農民需要的時候卻買不到肥料，要讓農民安心，因此推出肥料預購制度，農民買不到現貨的時候，就跟農會或肥料行登記，看何時需要可以先登記，一ㄈㄤ麵讓台肥與其他肥料公司做準備，登記等於下了訂單，五到七天就會配送，讓農民能買到。

台肥營業處長李金鎰表示，農民的搶購，是突然增加的，農民擔心肥料原料從大陸來，現在大陸交通受阻，未來會漲價，因此有點囤積搶肥料，台肥一天供應3300公噸，但有農民一次登記就一萬公噸，透過新的預購系統，登記購買肥料後，再別的地方就買不到，他說肥料的原料絕對充足，且大陸已經有幾個港口開放了，肥料部會漲價請農民安心，若真正有需求，複方的肥料買不到，也能購買單質肥料，台肥會提供是當配方讓農民拌肥，台肥的子公司七月份會量產，到今年2期作，就不會有肥料買不到的問題。

李金鎰表示，預購肥料採用農民的身分證字號登記，農委會將勾稽農民的耕地，看究竟需要多少肥料，若農民登記購買超過太多，也將會有數量的限制。

農民 農委會 新冠肺炎

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