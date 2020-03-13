溫和防疫乾洗手 添加來自花蓮有機農場茶樹精油

新冠肺炎疫情持續蔓延，勤洗手已成為每個人防疫必做的動作，但頻繁洗手卻可能使得肌膚產生不同程度的紅腫乾癢。家醫科醫生劉委彰建議，防疫洗手可以選擇溫和、不刺激性的肥皂避免皮膚不適。

但若不方便水洗時，例如搭乘大眾運輸手摸公共扶手後、在公共場所、戶外旅行用餐前，建議選擇含60%以上酒精成份的乾洗手也能抑菌、抗菌，搭配茶樹精油、甘油精華等溫和成份配方，則能預防肌膚乾燥，保濕滋潤皮膚，避免肌膚的不適。

劉委彰醫生進一步指出，使用潔淨凝膠的乾洗手用品時，應將手指頭、手心、手掌、手背處徹底搓揉至少20秒讓肌膚吸收，勤勞清潔雙手，才能抵抗病毒。

因應疫情，台灣有機植萃保養品牌《草繹》近期新推出添加茶樹精油的防護潔手凝膠，深耕花蓮有機香草的君達集團研發長劉婉菁表示，「茶樹精油防護潔手凝膠」內含74%酒精成分，並添加來自花蓮有機農場的茶樹精油、甘油精華，訴求溫和潔淨配方，不刺激、不傷手，讓雙手潔淨又滋潤更多一層保護力。

此外，劉婉菁也提醒，除了因應新冠肺炎外，由於時序進入春夏也是腸病毒好發的季節，尤其是指甲尖端容易藏汙納垢，孩童雙手清潔更需要多一層保護。