快訊

17年往事歷歷在目…SARS帶給台灣的120天夢魘

拖了一年終於甩了腥夫 林采緹簽字離婚胡睿兒

自主健康管理將推加強版 擬設手機監控祭出罰則

中央社 / 台北13日電

為強化武漢肺炎防疫，指揮中心今天表示，正在研擬自主健康管理「加強版」，除了有罰則，也會用手機監控，設置自動回報系統，沒有按時回報就會啟動尋人行動等。

考量居家檢疫和自主健康管理的強度差很多，指揮中心正在研議加強自主健康管理的強度，包含建立資訊系統，讓自主管理者每天量體溫並確實通報，有症狀就要回報，且在出境時也要回報追蹤，若有違反相關檢疫規定就會重罰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，目前相關系統仍在研擬中，設有自動回報系統，強化主動關懷，沒有按時回報者就會啟動尋人行動，確保民眾有症狀一定要來通報，出境時也會要求做健康聲明、發燒篩檢，如果沒有據實通報就可以從中攔住，中間也會適度加上罰則，目前整套資訊系統，資訊單位會在短時間內建立起來。

健康管理 發燒

延伸閱讀

陳時中稱美國疫情已到臨界點 擬定自主健康管理罰則

口罩實名制2.0上路 陳時中提醒：已出現口罩詐騙

中國批台灣防疫優等生炒作？陳時中：台灣就是各種好

口罩預購一人就是一份 陳時中：重複登記是「白費工」

相關新聞

不只口罩！肥料下周一啟動預購登記制度

新冠肺炎疫情打亂民眾生活，除了搶口罩、搶衛生紙、搶酒精外，農民也因為恐慌擔心肥料漲價，搶肥料；為了讓需要的農民都能買的到...

停飛名古屋、東京一周剩四班 日航宣布3月擴大減班

新冠肺炎影響，日本航空今天再宣布擴大3月分台灣日本間的航班減班，包括成田-桃園、大阪-桃園、羽田-松山、成田-高雄等都有...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

海鷗為何會跟你搶食？研究證實：牠真的比較喜歡你手上的食物

你曾有被海鷗搶奪手中的餐點的經驗嗎？原本以魚類為主食的海鷗，為什麼演變成這麼喜歡搶奪人類食物？這是因為牠們經過「人類餵食」加強了「可以從人類手中取得食物」的認知。

無人機法規將上路 民團抗議提出5訴求

交通部的無人機法規3月31日上路，以無人機業者、玩家為主的313聯盟今天下午到交通部抗議，要求空域改用負面表列，增加休聞飛行河濱空域及考照訓練埸域，全台開放空域。

健檢+失智險 銀髮族樂活

相較於男性，女性更為長壽，失智風險也更高，保險專家提醒，不只是女性，處在長壽的年代，應提早為家中長輩做好預防及風險規畫，除了安排長輩定期做健康檢查之外，也可從失智險商品著手，避免造成經濟的負擔。

女人20．30．40 好險好安心

台灣女力崛起，同時背負著高工時的工作及家庭壓力，也因此常忽略自己的身體狀況，保險專家提醒獨立自主的現代女性，在照顧家人前更應將自己照顧好，透過保險規畫來分散人生各階段風險，活出更漂亮的人生。

裝口罩也能很時尚！「PLAY BAG瘋狂小袋」一周7天精神標語讓人會心一笑

防疫期間大家口罩、酒精、乾洗手不離身，收納防疫用品的袋子也要精挑細選，台灣原創品牌「瘋狂小袋PLAY BAG」的圖案繽紛...

台灣大哥大4G上網加價購「買10天送5天吃到飽」！預付卡儲值加量不加價

新冠肺炎疫情未歇，許多民眾大都減少出門待在家裡，親朋好友見面也改以視訊方式聊天，讓在家上網需求量大增，台灣大哥大為了滿足...

靠港禁令解除前想解約 消保處協調郵輪退費從寬

日前鑽石公主號郵輪群聚感染新冠肺炎，增加民眾對搭乘郵輪的疑慮。行政院消保處今協調旅行業者，在靠港禁令解除前，若有旅客解約...

老翁被龜殼花咬傷...警飛車送醫 醫師教3招保命關鍵

高雄市岡山劉姓男子在整理工作工具時，不小心被龜殼花咬傷右手指，原本急得想飛車就醫，但擔心中途毒發，決定向警方求援，幸好最...

高鐵清明連假加開6班次列車 3月15日凌晨開賣

4月1日至6日為清明連假疏運期，台灣高鐵今天宣布清明假期疏運再加開6班次列車，於3月15日凌晨開放購票。

熱門新聞

「為何有女人甘願當小三？」 他回文精闢分析讓網友讚爆

吳德榮：北台濕涼 明後天恐有強烈大陸冷氣團

童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

防疫期間叫外送外賣大增 高醫點出6大NG行為

手頭緊她傳「吃土照」討生活費 暖爸一招秒反擊網笑爆

摩斯漢堡哪項商品不該停賣？老饕答案一面倒：拜託快回歸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。