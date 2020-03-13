自主健康管理將推加強版 擬設手機監控祭出罰則
為強化武漢肺炎防疫，指揮中心今天表示，正在研擬自主健康管理「加強版」，除了有罰則，也會用手機監控，設置自動回報系統，沒有按時回報就會啟動尋人行動等。
考量居家檢疫和自主健康管理的強度差很多，指揮中心正在研議加強自主健康管理的強度，包含建立資訊系統，讓自主管理者每天量體溫並確實通報，有症狀就要回報，且在出境時也要回報追蹤，若有違反相關檢疫規定就會重罰。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，目前相關系統仍在研擬中，設有自動回報系統，強化主動關懷，沒有按時回報者就會啟動尋人行動，確保民眾有症狀一定要來通報，出境時也會要求做健康聲明、發燒篩檢，如果沒有據實通報就可以從中攔住，中間也會適度加上罰則，目前整套資訊系統，資訊單位會在短時間內建立起來。
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