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city’super「會員尊榮日」回饋創新高 金卡會員不限金額全面88折

記者 / 江佩君 台北報導
city’super生鮮蔬果區情境圖。 圖／city’super 提供
city’super生鮮蔬果區情境圖。 圖／city’super 提供

city’super「會員尊榮日」3/19至3/22全台七店登場，今年針對city’super的自有會員super e金卡會員祭出史無前例高回饋，在這四天中，不限金額消費全面88折；憑卡再送市價350元義大利Nesti Dante手工馬賽皂一顆，限量1千顆；金卡消費滿1千元點數4倍回饋、滿2千元點數5倍回饋，要讓會員優惠賺飽飽。

根據city’super資料顯示，金卡會員雖只占全部會員的四分之一，但年消費金額高於普卡會員的3倍以上，且年消費需超過10萬以上才能成為金卡會員，顯見這群人消費實力不容小覷。city’super於僅限4天的會員日大手筆祭出不限金額消費88折、點數高回饋以及金卡禮，藉此回饋金卡會員。

city’super也發現，super e金卡會員獨鍾優質的國內外食材，其中以高檔水果最受他們青睞，占銷售比例半數以上。city’super在會員尊榮日再推出高品質台灣水果，台南關廟的「金鑽鳳梨」限量10元優惠價，會員日首日3/19下午兩點，在復興店及信義店兩家門市推出各限量100顆的外銷等級金鑽鳳梨10元搶購活動。另外，全台首發產自屏東枋山的愛文芒果，1顆99元、3顆特價239元、一箱15顆1,100元。

台灣是水果王國，日本人尤其愛吃台灣水果，包括愛文芒果、玉荷包、金鑽鳳梨都是外銷水果的主力。city’super因有眾多外籍顧客，連續12年外銷水果預購翻倍成長，外銷水果一年銷售破萬盒，以在台日企，以及有香港、日本業務往來的企業訂購最多，甚至許多外籍消費者訂購送至日本、香港贈送親友，且購買頂級外銷水果自己享用的台灣消費者也逐年成長。

會員日期間，同步推出「頂級外銷水果預購活動」，提供屏東愛文芒果、玉荷包、金鑽鳳梨等預購宅配至日本及香港，至3月底不僅享早鳥優惠95折，滿額再送日本精品廚房小家電。銷日玉荷包3kg一盒2,600元；銷日愛文芒果5kg一盒約8～14顆2,800元；金鑽鳳梨5kg一盒3粒入1,500元。

city’super於4天尊榮會員日期間，super e金卡會員不限金額消費全面88折；憑卡再送市價350元義大利Nesti Dante手工馬賽皂一顆，限量1千顆。 圖／city’super 提供
city’super於4天尊榮會員日期間，super e金卡會員不限金額消費全面88折；憑卡再送市價350元義大利Nesti Dante手工馬賽皂一顆，限量1千顆。 圖／city’super 提供

於會員日首日3月19日同步販售，全台首發產自屏東枋山的愛文芒果，1顆99元、3顆特價239元、一箱15顆1,100元。 圖／city’super 提供
於會員日首日3月19日同步販售，全台首發產自屏東枋山的愛文芒果，1顆99元、3顆特價239元、一箱15顆1,100元。 圖／city’super 提供

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