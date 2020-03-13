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裝口罩也能很時尚！「PLAY BAG瘋狂小袋」一周7天精神標語讓人會心一笑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「PLAY BAG瘋狂小袋」Seven Days抗菌萬用環保密實袋系列一周7天印有不同的圖案與標語，用玩趣的設計妝點心情，7袋入售價349。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」Seven Days抗菌萬用環保密實袋系列一周7天印有不同的圖案與標語，用玩趣的設計妝點心情，7袋入售價349。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供

防疫期間大家口罩、酒精、乾洗手不離身，收納防疫用品的袋子也要精挑細選，台灣原創品牌「瘋狂小袋PLAY BAG」的圖案繽紛可愛，袋內收納空間使用日本與歐洲高品質食品級原料製的抗菌材質，可用來放置口罩、酒精等用品，平時用來收放隨身小物也很好用。

「瘋狂小袋PLAY BAG」是以 時髦、衛生安全、友善地球環保為核心而創立的台灣品牌，推出多款超吸睛的收納袋，

其中Seven Days抗菌萬用環保密實袋系列，袋子封面印有星期一到星期天每天不同的圖案與標語，用玩趣的設計妝點心情，例如充滿活力的NEW MONDAY、放鬆的WINE WEDNESDAY、度假感十足的WEEKEND等，一周7天都能用好心情趕走負面情緒；密實袋可重複使用，還能丟進洗碗機清洗，貼心的袋身加厚設計，熱壓式封邊加強袋身的密實度、不容易破。

童趣的Cookie Monster魔鬼氈抗菌環保袋系列則是採用美國Velcro PRESS－LOK魔鬼氈簡易開口設計，只要手指輕輕滑過即可輕鬆密實鎖住內容物。

「PLAY BAG瘋狂小袋」即日起至3月31日於品牌官網舉辦優惠活動，全館台灣本島免運，指定尺寸款式抗菌環保小袋任選3件特價999元，購物滿500元送精美閃亮紙吸管25入、購物滿千元贈送星期四THURSDAY抗菌環保小袋2入。

「PLAY BAG瘋狂小袋」夏日派對抗菌萬用立體袋系列－派對獨角獸，10袋入售價349元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」夏日派對抗菌萬用立體袋系列－派對獨角獸，10袋入售價349元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」世界旅行家魔鬼氈環保袋系列－夕陽海灘，10袋入售價449元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」世界旅行家魔鬼氈環保袋系列－夕陽海灘，10袋入售價449元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」Seven Days抗菌萬用環保密實袋是收納口罩與防疫用品的好幫手。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」Seven Days抗菌萬用環保密實袋是收納口罩與防疫用品的好幫手。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」夏日派對抗菌萬用立體袋系列－度假火鶴，10袋入售價349元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」夏日派對抗菌萬用立體袋系列－度假火鶴，10袋入售價349元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」世界旅行家魔鬼氈環保袋系列－旅行票根，10袋入售價449元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」世界旅行家魔鬼氈環保袋系列－旅行票根，10袋入售價449元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」Seven Days抗菌萬用環保密實袋單一天圖案款10袋入售價349元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供
「PLAY BAG瘋狂小袋」Seven Days抗菌萬用環保密實袋單一天圖案款10袋入售價349元。圖／PLAY BAG瘋狂小袋提供

品牌 口罩

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