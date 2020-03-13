聽新聞
test
0:00 / 0:00
裝口罩也能很時尚！「PLAY BAG瘋狂小袋」一周7天精神標語讓人會心一笑
防疫期間大家口罩、酒精、乾洗手不離身，收納防疫用品的袋子也要精挑細選，台灣原創品牌「瘋狂小袋PLAY BAG」的圖案繽紛可愛，袋內收納空間使用日本與歐洲高品質食品級原料製的抗菌材質，可用來放置口罩、酒精等用品，平時用來收放隨身小物也很好用。
「瘋狂小袋PLAY BAG」是以 時髦、衛生安全、友善地球環保為核心而創立的台灣品牌，推出多款超吸睛的收納袋，
其中Seven Days抗菌萬用環保密實袋系列，袋子封面印有星期一到星期天每天不同的圖案與標語，用玩趣的設計妝點心情，例如充滿活力的NEW MONDAY、放鬆的WINE WEDNESDAY、度假感十足的WEEKEND等，一周7天都能用好心情趕走負面情緒；密實袋可重複使用，還能丟進洗碗機清洗，貼心的袋身加厚設計，熱壓式封邊加強袋身的密實度、不容易破。
童趣的Cookie Monster魔鬼氈抗菌環保袋系列則是採用美國Velcro PRESS－LOK魔鬼氈簡易開口設計，只要手指輕輕滑過即可輕鬆密實鎖住內容物。
「PLAY BAG瘋狂小袋」即日起至3月31日於品牌官網舉辦優惠活動，全館台灣本島免運，指定尺寸款式抗菌環保小袋任選3件特價999元，購物滿500元送精美閃亮紙吸管25入、購物滿千元贈送星期四THURSDAY抗菌環保小袋2入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言