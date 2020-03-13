社區藥局頻喊缺藥 食藥署：有缺藥平台可協助

武漢肺炎疫情延燒，缺藥問題引發關注。藥師團體今天說，許多社區藥局藥師訂藥時發現缺貨，呼籲政府介入協調。食藥署說，缺藥通報平台行之有年，藥師只要通報，都會介入協助。

武漢肺炎疫情延燒全球，國內缺藥問題也引發藥界擔憂，衛生福利部食品藥物管理署雖強調已超前部署，盤點可能受影響原料藥、鼓勵業者尋找替代來源等；據統計，國內製藥業者原料藥多進口自中國大陸，占比約3到4成，目前國內原料藥都有3至6個月庫存，且多有其他國家來院可供替代，未有缺藥問題。

然而，國內藥局卻頻頻喊缺藥，中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒受訪時表示，醫院大多有專門負責採購藥品的藥師，且和藥廠有供貨合約，藥廠通常會優先供藥到醫院，加上疫情影響，也可能過度囤積藥品。

反觀社區藥局藥師大多身兼多職，不僅要訂購及調劑處方藥、販售指示藥，現在更協助販售實名制口罩，訂藥工作只得一延再延，等到庫存不足想叫貨，才發現藥廠的存貨老早被訂完，出現藥廠自稱供貨無虞、藥局卻叫不到貨的窘境。

黃彥儒強調，社區藥局不僅會收到附近診所處方箋，也會收到大醫院的處方箋，一旦缺藥勢必首當其衝。

他呼籲，若社區藥局有通報缺藥，且該藥品非全面性缺藥時，政府應幫助通報藥局能拿到藥，也讓民眾能安心用藥。

食藥署藥品組副組長吳明美受訪時表示，本週曾邀藥廠、藥局、醫院等單位開會，討論出合理庫存及分配原則，以醫院為例，合理庫存一般不會超過一個月，若超過存量會評估是否有囤積，可能介入稽查；藥廠方面也會進行管控，不是醫院叫貨就一定會出貨。

吳明美指出，食藥署2月以來已全面盤點國內藥品狀況，僅一款強心劑有缺藥風險，已立即從韓國專案進口，目前供貨都無虞。

她強調，食藥署「藥品短缺通報平台」已行之有年，藥師若有叫不到貨、缺藥問題都能到平台通報，食藥署會立即介入了解，究竟是藥廠缺貨，還是經銷商沒叫貨，協助協調。