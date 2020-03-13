台灣大哥大4G上網加價購「買10天送5天吃到飽」！預付卡儲值加量不加價

新冠肺炎疫情未歇，許多民眾大都減少出門待在家裡，親朋好友見面也改以視訊方式聊天，讓在家上網需求量大增，台灣大哥大為了滿足輕量網路使用者，推出4G上網加價購優惠方案，祭出「買10送5」吃到飽，以及傳輸量3GB再送1GB等優惠；原本申辦900元享10天上網吃到飽的用戶，即日起不必再付額外費用，申辦就加送5天上網吃到飽，等同於半個月、一天只要60元。

台灣大哥大即日起至4月30日推出「4G上網加價購」優惠案，包括原本900元計日型10天上網吃到飽，直接展延為15天上網吃到飽；原本350元計量型用戶提供3GB的傳輸量，現在也加碼送1GB，直接升級成4GB。

針對預付卡用戶，台灣大哥大也提供線上儲值與兩項優惠方案，包括購買300元上網儲值包，用量從原本2.2GB升級至8GB，效期60天，換算等於全速上網每GB不到38元；另外，每月儲值119元，可享有1GB上網吃到飽，量到仍有1Mbps輕速流量，再加送網內通話每通前3分鐘免費，使用效期31天。