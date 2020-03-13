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桃醫智慧防疫 穿戴式手錶監測疑似個案健康數據

中央社 / 桃園13日電

因應武漢肺炎疫情，衛生福利部桃園醫院今天公布運用科技進行智慧防疫照護，並展示穿戴式手錶監測疑似個案的健康狀況流程，減低院內感染風險，強化與病患的溫馨聯繫。

桃園醫院今天在院區內公布最新即時、快速、全天無間斷監測在隔離病房個案的健康狀況的新措施。

桃園醫院表示，桃醫與華碩電腦、遠傳電信進行三方合作，以超前部署智慧防疫思維，運用人工智慧技術進行智慧防疫照護，醫護人員可以透過個案所穿戴式手錶，24小時量測個案的生理資訊，並透過一對多健康管理技術，有效取得最新資訊。

桃園醫院指出，這項措施不僅能隨時準確掌控個案健康狀態，更能減少第一線醫護人員與個案接觸，降低院內感染風險，減輕醫護人員壓力。藉由持續蒐集個案的生理資訊，轉化成視覺化模型，準確規劃照護計畫。

衛生福利部桃園醫院院長徐永年說，這項透過遠端的監測，讓醫護人員隨時掌握個案的狀況，相信經過持續開發，會對疫情產生更大助益的智慧防疫解決方案。

另外，透過通訊軟體也可以和個案民眾交換病情訊息及溝通，舒緩緊張情緒。「透過優秀的通訊技術，要在負壓隔離病房內追劇，也不是什麼難事」，醫護人員這麼說。

一線醫護人員也談到，有些疑似個案的民眾在隔離時，不僅要面對病情的變化，也擔憂自己健康，但經過每15分鐘自動監測，若有生理資訊變動，也可以即時警示病情變化。

醫護人員 疫情

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