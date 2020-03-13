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靠港禁令解除前想解約 消保處協調郵輪旅退費從寬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

日前鑽石公主號郵輪群聚感染新冠肺炎，增加民眾對搭乘郵輪的疑慮。行政院消保處今協調旅行業者，在靠港禁令解除前，若有旅客解約，旅行社應提出已支付的行政規費或必要費用的單據，核實扣除後將餘款退還旅客。若航次取消，則只要扣除已代繳的行政規費，其餘旅費原則應全額退費。

消保處表示，2月6日國際郵輪禁止靠港政策實施後，包括歌詩達、麗星（含星夢）及公主郵輪等業者，陸續宣布取消3月底前或5月中旬前由台灣出發航次，並提供旅客選擇延期或全額退費方案。不過，近來消保處接獲不少旅客申訴，對於未取消航次，旅行社收取的解約費用過高，或未按契約規定退費等。

對此，消保處於是邀集交通部觀光局、郵輪業及旅行公會等相關單位召開會議，獲致共識如下：

1.交通部觀光局已於2月21日開會訂定郵輪旅遊解約退費原則：在靠港禁令宣布解除前，旅客解約依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社應提出已支付的行政規費或必要費用的單據，經核實扣除後，將餘款退還旅客。

2.郵輪業者取消航次，旅行社扣除已代繳的行政規費（如代辦護照及簽證費）外，其餘旅費原則應全額退費；若確有「必要費用」（指旅行社已支出之交通運輸、餐飲、住宿、入場門票等費用，不包括旅行社行政管銷及解約作業手續費）須扣除，應依規定提出「單據」，證明確有相關支出。

3.假設郵輪業者因靠港禁令維持，致需取消日後（如5月中旬後）航次時，對於已解約並遭扣除必要費用的旅客，請旅行社依上述原則，從寬妥適處理。

消保處表示，郵輪業者瞭解目前消費信心尚不足、郵輪市場情勢不佳，為維持品牌形象，皆表示願與旅行業者共同面對，對旅客權益作最妥適考量。消保處已請業者從寬、從優處理；同時也提醒消費者，在靠港禁令宣布解除前，可依上述定型化契約規定解約退費；若旅行社表示將扣除「必要費用」，可要求旅行社提出「單據」佐證。

此外，消保處說，目前旅行社仍照常推出郵輪行程，但未來疫情狀況如何尚無法確切掌握，消費者在報名前，應審慎評估，避免日後發生爭議，如發生消費糾紛，可向主管機關交通部觀光局申訴，或至行政院消費者保護會網站（https：／／cpc.ey.gov.tw）進行線上申訴。

郵輪 旅行社

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