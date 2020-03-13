老翁被龜殼花咬傷...警飛車送醫 醫師教3招保命關鍵

高雄市岡山劉姓男子在整理工作工具時，不小心被龜殼花咬傷右手指，原本急得想飛車就醫，但擔心中途毒發，決定向警方求援，幸好最後平安抵達醫院注射血清，撿回一命。高醫急診部主任劉耀華提醒，若民眾不小心被蛇咬，切記，第一步要記清楚蛇的特徵，並盡速就醫，才有利醫師把握時間注射正確血清。

63歲劉姓男子10日晚間在住家外整理工作用具時，因夜色昏暗，不小心被龜殼花咬傷右手手指。劉擔心龜殼花毒性強，如果不立即就醫，可能會有生命危險，於是等不及聯繫救護車，決定自行開車前往附近的義大醫院就醫。

然而，在開往醫院的途中，劉深怕自己毒性發作倒下，正好經過岡山深水派出所，猶如遇見沙漠中的綠洲，急奔派出所向員警求助。值班警員當機立斷，引導劉庭好車輛後，隨即駕駛巡邏車載他到義大醫院就醫。幸好，劉男到院接受注射血清後，只要住院觀察即可，劉男頻頻向警方致謝。

南部常有龜殼花出沒，高雄醫院急診部長劉耀華提醒，如果民眾不小心被蛇咬傷，首先，務必記清楚蛇隻的特徵，「尤其龜殼花其實長得跟無毒的臭青母很像」。

若有確定被毒蛇咬傷，可能引發出血性、神經性蛇毒時，劉耀華表示「不要放血」，建議患者應先簡單在距出咬傷患部10公分處、朝心臟方向簡單包紮，避免血液快速回流至心臟；簡單包紮後再評估，若所在地是在救護車能到達的地方，就趕快向119求助，若在四下無人的山區，患者則必須「慢慢移動」就醫。

劉耀華再三提醒，如果患者真的被毒蛇咬傷，「千萬不要跑動」，一旦心臟跳動快速，可能導致毒發時間縮短。