高鐵清明連假加開6班次列車 3月15日凌晨開賣

4月1日至6日為清明連假疏運期，台灣高鐵今天宣布清明假期疏運再加開6班次列車，於3月15日凌晨開放購票。

高鐵表示，加開的6班次列車分別為4月1日南下4班、4月5日北上2班，都是晚間21時過後班次，3月15日凌晨零時起開放購票。高鐵指出，加上此次加班車，清明假期疏運共加開190班次列車（南下83班、北上107班），總計6天提供1056班次、104萬4384個座位的旅運服務，以服務清明旅運需求。

正值新冠肺炎流行期間，高鐵表示已經超前部署多項防疫措施，全線12座車站、共24處進站閘門，預計4月底全面配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，屆時民眾體溫若超過37.5度，會勸導返家或就醫，退票免收手續費。

有民眾想了解，體溫超過37.5度是絕搭高鐵，高鐵表示，法規沒規定可以拒載，但會勸導全程戴口罩。高鐵公司也會請鐵警協助確認該旅客是否為需要居家檢疫者。

另外，各車站也在旅客出入頻繁處，如進站閘門區、自動售票機、電梯及服務台旁增加設置消毒酒精，協助清潔防疫，並將車站消毒頻率由原本每4小時一次增加為每2小時一次，16日起每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒，加強維護旅客健康安全，敬請安心搭乘。