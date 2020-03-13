不滿無人機規定 業者、玩家今要率百人交通部抗議

交通部的無人機法規將於3月31日正式上路，以無人機業者、玩家為主的313聯盟今天下午將到交通部抗議，要求空域改用負面表列，增加休聞飛行河濱空域及考照訓練埸域，另也要求全台開放空域。

立法院107年4月三讀通過交通部民用航空法遙控無人機專章修正草案，自今年3月31日施行。實施後自然人使用250公克以上的無人機，需要先註冊，法人則不論無人機重量皆需註冊，且須持有專業操作證，還要通過能力審查，也要保險。

抗議團體指出，民航局建議六都等都會化較高縣市針對可以飛行的區域採用正面表列，但現在畫設範圍過大，可能引起250g以下遙控玩具及學生學習教具因誤飛被罰3至15萬，因此希望政府提出配套措施，排除因誤飛而被罰的可能性。

業者訴求共有五項，包括全台空域採用負面表列、放寬郊區以及河濱公園空域、增加操作考試訓練場地。另外，他們也認為多軸無人機保險費過高，保額比汽車甲乙丙式車險還貴，保障比車險還少，以及目前配套措拖不足，要求延後執行此案。

抗議團體以訓練場地為例建議，除了飛行埸外，可以多規畫無人機訓練埸地：如:30x40或是30x50米的草地、空地，只需要求訓練時有足夠的安全距離等配套，也可以活絡地方經濟。對此，交通部表示，將了解訴求後，再評估是否調整。