68億農漁紓困貸款來了！農金局增列18項專案農貸

新冠肺炎疫情延燒，農委會協助受疫情影響營運困難的農產業與事業，提供相關紓困、補貼及振興措施。包含紓困貸款、利息補貼最長1年等。

農委會發布「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困貸款作業規範」，追溯今年1月15日生效適用。農委會農金局表示，內容包含提供紓困貸款、給予受衝擊嚴重產業貸款利息補貼最長1年；增列18項專案農貸68億元額度紓困貸款，並提供利息差額補貼，以支應農漁業者相關資金需求；對於農糧業、畜牧業、漁業及休閒農業，給予最長1年免息或部分免息優惠。

農金局表示，農漁業者擔保能力不足者，貸款經辦機構，將協助送請農業信用保證基金提供保證，且符合前開規定受補貼新貸案件，經農信保基金保證的貸款，利息補貼期間，免收保證手續費；另借款人如還款困難，可於貸款到期日前1個月內，向原貸款經辦機構提出申請延期還款(延長貸款期限或本金緩繳），協助農漁業者度過難關。

農金局表示，已要求設有信用部的農漁會及全國農業金庫，在網路群組、臉書、跑馬燈等，協助宣導推廣專案農貸及相關協助措施。

農漁民有需求，貸款相關資訊可至農委會網站（https://www.coa.gov.tw）「嚴重特殊傳染性肺炎農產業輔導振興」專區，及農金局網站（http://www.boaf.gov.tw）「因應武漢肺炎疫情農業紓困及輔導方案」專區查詢、下載，有資金需求或舊貸展延需求的農漁業者，可向農漁會信用部或全國農業金庫提出申請。

服務專線：全國農業金庫：0972-590-951、農業信用保證基金：0963-619-301、農金局：0933-239-983。