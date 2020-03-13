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超可愛！「集集石虎號」列車3月20日首航

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
集集石虎號外觀彩繪示意圖。圖／特生中心提供
集集石虎號外觀彩繪示意圖。圖／特生中心提供

集集石虎號」列車3月20日首航，農委會特生中心與交通部台灣鐵路管理局合作，將集集支線列車4節車廂分別以古典穩重的墨綠、靛青、茶褐、棕紅色為基底，彩繪上療癒的里山野生動物們，石虎、山羌、白鼻心、台灣野豬、台灣野兔、竹雞、赤腹松鼠和莫氏樹蛙等；車廂內還有石虎的生平小故事介紹與國產材石虎木雕，伴隨著旅客到沿途的里山小鎮漫遊。

特生中心表示，集集支線（二水-車埕）沿途的鄉鎮多是典型的里山環境，具備豐富的里山動植物資源。位於南投縣集集鎮的特生中心，與台鐵局合作彩繪「集集石虎號」，使列車不僅是運送旅人的交通工具，更是環境教育知識的承載平台，未來預計與農委會林務局里山列車串聯，逐步鏈結台灣西海岸的里山列車。

特生中心表示，「集集石虎號」列車3月20日將從二水車站發車，並辦理首航儀式，紀念套票將於首航當日上午在二水車站同步限量發行，「集集石虎號」列車至2021年3月底前，每周六有固定班次在集集支線運行。

特生中心期望透過這次生態保育與大眾運輸結合，讓更多民眾接觸與瞭解里山生物樣貌、生態習性與生存環境，進而支持生態保育研究與行動。

集集石虎號LOGO。圖／特生中心提供
集集石虎號LOGO。圖／特生中心提供

集集 列車 石虎

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