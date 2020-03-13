棒式運動健身超夯 他姿勢錯誤成超痛「學生肘」

南投25歲男子熱愛健身運動，常到健身房以手肘撐地練習棒式運動，想練出好身材。沒想到最近手肘疼痛，到南投醫院檢查，發現是左手肘鷹嘴突處有一囊腫，並有紅腫疼痛，手肘彎曲壓迫時會更痛，醫師診斷為鷹嘴突滑囊炎，又稱學生肘（student elbow）。

物理治療師蘇煜華說，鷹嘴突滑囊炎原因可能是外力撞擊、長時間壓迫、感染或自身疾病造成。直接大力撞擊在鷹嘴突上，造成滑囊產生過多滑囊液並造成腫脹；長時間以手肘尖端支撐身體重量造成滑囊發炎。例如學生以手肘支撐在桌面上或不正確的姿勢做棒式訓練。一般要好幾個星期的時間才會有症狀產生。

另外，外傷造成細菌感染如蟲咬、抓傷、刺傷等，而痛風、類風濕性關節炎也可能造成滑囊發炎。

若是因感染造成，臨床上建議用針頭將滑囊液抽出。去除液體有助於緩解症狀，並且可以檢查樣本，以識別是否存在細菌，以抗生素來治療感染。在確定感染類型之前，醫生可能會開抗生素，來防止感染惡化。

至於非感染造成鷹嘴突滑囊炎，可用護肘、藥物、手術及物理治療等改善，醫師會依病人個別狀況給予適當治療。穿戴護肘可以保護傷處以免撞擊更加嚴重；口服藥物如非類固醇抗發炎藥（NSAID）可減輕腫脹和緩解疼痛。3至6周後腫脹和疼痛沒有改善，可能建議從滑囊中將液體抽出，並向滑囊中注射類固醇藥物。

而學生肘是長期姿勢錯誤造成，應避免做會痛或是以手持撐在堅硬平面上的動作。急性期時應冰敷，每次15分鐘，每天4至5次，穿戴彈性護肘，將腫脹處包覆加壓。另外，經皮神經電刺激器，可減輕疼痛，或以低能量雷射消炎止痛並促進癒合。