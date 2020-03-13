台鐵局招募84人協助監控複測旅客體溫

防堵新冠肺炎疫情，台鐵局裝設紅外線測溫儀器，今天並宣布要招募84位「防疫天使」，共同守護全民健康，薪水為每小時基本工資計算。

台鐵將於3月底前於20個車站加裝32台紅外線熱顯像儀，若旅客體溫超過37.5度將進行複測。台鐵邀「具護理背景」（含退休護理背景）人員加入，即日起至3月20日止，可以撥打台鐵防疫專線應徵。

至於需求人數，台鐵局表示，綜合考量車站設置紅外線測溫儀數及車站剪票口數，20個車站需要84名專業護理人員。協助監控車站設置的紅外線測溫儀器，同時複測體溫超標旅客，以及其他車站交辦相關防疫事宜，支薪標準採按時計酬，以基本工資158元計算。

資格方面，凡國民年滿18歲以上，身心健康且經公私立醫療院所健康檢查證明無法定傳染病者均可應徵，具備護理背景人員（含退休護理背景人員）優先錄用。

防疫專線：台北運務段（02）23815226轉3286／台中運務段（04）7623088／高雄運務段（07）5810517／宜蘭運務段（03）9372973轉16／花蓮運務段（03）8563062