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鋒面通過 氣象局對北部6縣市發大雨特報

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
鋒面通過中。圖／取自氣象局網站
鋒面通過中。圖／取自氣象局網站

上午8時許北台灣有明顯雨勢，中央氣象局表示，因為目前有一道鋒面正在通過，降雨比較明顯也會持續。其他地區晚上降雨的機率也會提高。而明天起有一道冷空氣報到，下周日、周一是影響比較明顯的時間，預估北台灣14到20度。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天鋒面逐漸通過，北部地區容易下雨，目前看來北部地區雨勢會比較持續，其他地區現在還沒下，晚上降雨的機率也比較高，預計雨勢會到明天。

氣象局於上午9時30分發布大雨特報，表示今天基隆北海岸及新竹以北地區有局部大雨發生的機率。

李孟軒說，明天有東北季風或大陸冷氣團報到，氣溫持續下降，再加上明天華南雲雨區東移，整體來說，會比較偏濕。下周日後華南雲雨系通過後，整體水氣轉乾，降雨只有剩下花東地區，其他地區轉為多雲到晴的天氣。

李孟軒說，這波冷空氣下周日、下周一清晨是最冷的時間，北部低溫14到20度、中南部16到25度、東部16到21度。冷空氣影響到下周一清晨，接著冷空氣會開始減弱，天氣上也轉為穩定。

氣象局 冷氣團 大雨特報

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