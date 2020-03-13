彭啟明：今天春雨下不停 明下午降溫轉乾

天氣風險公司總經理彭啟明說，今天雨勢會持續較久，但很有春雨的特性，雨勢不算大，不過會有幾個小時或半天以上的降雨。預計這波鋒面後的乾冷空氣會在周六下半天逐漸接近，北台灣先開始降溫，持續到下周一清晨。

彭彭明在「氣象達人彭啟明」臉書專頁說，今天清晨鋒面位於台灣北方海面，前緣雲系已經在北台灣，新竹、桃園、新北及台北市都持續有雨勢，中南部還是多雲到晴的天氣，預計今天鋒面將會持續南下，下半天開始，各地將陸續轉為陰沉有雨的天氣型態，會持續到周六上半天。

他指出，預計周六下半天北台灣開始會降溫，水氣也會逐步減少，明顯轉乾冷，目前台北市低溫下看14-15度，預計持續到下周一清晨，也不排除更低。空曠地區低溫可能略低1-2度，有機會到12-13度。

彭啟明表示，預計下周一白天開始各地逐漸回溫，至少有一周都是較回溫舒適的天氣，不過仍有可能有春天鋒面接近，周三四稍有點變動，可能偶有短暫陣雨，但溫度大致不會變化太多。

中央氣象局說，今天北部整天有較長的降雨時間，其他地區入夜後降雨機率增加；白天北部高溫20至24度，中南部及東半部26至30度，入夜後氣溫下降，北台灣低溫約17度，中南部及花東約19度。

周六東北季風或大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，愈晚愈冷，北台灣降溫感受最明顯；華南雲雨區東移使得環境水氣偏多，全台皆有斷斷續續的降雨。下周日至下周一北台灣整天偏涼，尤其清晨低溫僅13、14度，局部地區若有輻射冷卻發生氣溫會更低，其他地區早晚也涼；環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅花東有局部短暫雨。