吳德榮：北台濕涼 明後天恐有強烈大陸冷氣團

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天下午至明天上午鋒面通過，強冷空氣接著南下，要注意的是明、後天清晨的低溫可能會達到強烈大陸冷氣團的等級。

吳德榮說，最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午北台灣離鋒面較近，有局部雨，中南部多雲時晴，下午起至明上午強冷空氣南下，降雨範圍往南擴展、南部也會轉為有局部雨，各地氣溫明顯下降。

他指出，明天氣溫續降，不過下午起會轉「乾」、愈晚愈冷。而明、後天因大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適。強冷空氣加上輻射冷卻效應，清晨低溫有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，也就是台北市氣象局的測站低於12度。中部以北部分平地的最低氣溫，也有降至10度左右的機率，早晚要特別注意保暖。

吳德榮表示， 下周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下周三、四台灣附近又有一波性質截然不同的鋒面，不過影響程度需持續觀察。

中央氣象局說，今天鋒面通過，天氣不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部降雨。其中，北部整天有較長的降雨時間，其他地區入夜後降雨機率增加；白天北部高溫20至24度，中南部及東半部26至30度，入夜後氣溫下降，北台灣低溫約17度，中南部及花東約19度。

周六東北季風或大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，愈晚愈冷，尤其北台灣降溫感受最明顯；華南雲雨區東移使得環境水氣偏多，全台皆有斷斷續續的降雨。下周日至下周一北台灣整天偏涼，尤其清晨低溫僅13、14度，局部地區若有輻射冷卻發生氣溫會更低，其他地區早晚也涼；環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅花東有局部短暫雨。