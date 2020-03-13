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名醫寫「不惹可羅那病毒經」防疫要點朗朗上口

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
台北榮總神經外科部長、陽明大學藥理所教授鄭宏志依病毒特性與防疫要點，寫出「不惹可羅那病毒經」。本報資料照片
台北榮總神經外科部長、陽明大學藥理所教授鄭宏志依病毒特性與防疫要點，寫出「不惹可羅那病毒經」。本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒全球，世界衛生組織已宣布新冠肺炎成為全球大流行事件。民眾聞病毒色變，到底應該如何防疫？ 台北榮總神經外科部長、陽明大學藥理所教授鄭宏志依病毒特性與防疫要點，寫出「不惹可羅那病毒經」。

「不惹可羅那病毒經」仿照「心經」文體。「心經」是「般若波羅蜜多心經」濃縮後的極精簡經典，僅兩百多字，是所有佛經中翻譯次數最多，譯成文種最豐富，並最常被朗讀、背誦的經典。

鄭宏志希望透過許多人朗朗上口的心經，教導大家防範「可羅那病毒」，也就是冠狀病毒的重要觀念，如「洗手，有疑就洗」、「口罩加洗手，隔離，照規定」，如此「不惹可羅那病毒，是大神智，是大明智」。

不惹可羅那病毒經：

觀世界各國，遭遇新冠肺炎病毒時，照見此缺彼空，怖全球眾生，核酸粒，邪不異風，風不異邪，邪即是風，風即是邪；胡洋漢華，皆復如是。

核酸粒，是諸染皇相：不生不死，不遇不得，不得不傳。

是故斷絕境外，無親戚同胞，無新客老朋友，無疫區民眾進入，無旅疫乃至返疫隔離，無大型運動賽事，無聚餐乃至無演唱會，無遶境，亦無大禮拜；乃至無群聚，亦無社區感染。

無摸嘴揉眼，無握手或擁抱，以無接觸故，勤盥洗手，依不惹可羅那病毒故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖；遠離僥倖夢想，究竟防疫，

寶島諸民，依不惹可羅那病毒故，得日韓歐美各國贊佩。

故知不惹可羅那病毒，是大神智，是大明智，是無上智，是無等等智，能除此大難，真實不虛。

故說不惹可羅那病毒咒，即說咒曰：洗手，洗手，有疑就洗，口罩加洗手，隔離，照規定，堅決不惹可羅那病毒喔！

新冠肺炎 口罩 遶境

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