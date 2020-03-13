名醫寫「不惹可羅那病毒經」防疫要點朗朗上口

新冠肺炎疫情延燒全球，世界衛生組織已宣布新冠肺炎成為全球大流行事件。民眾聞病毒色變，到底應該如何防疫？ 台北榮總神經外科部長、陽明大學藥理所教授鄭宏志依病毒特性與防疫要點，寫出「不惹可羅那病毒經」。

「不惹可羅那病毒經」仿照「心經」文體。「心經」是「般若波羅蜜多心經」濃縮後的極精簡經典，僅兩百多字，是所有佛經中翻譯次數最多，譯成文種最豐富，並最常被朗讀、背誦的經典。

鄭宏志希望透過許多人朗朗上口的心經，教導大家防範「可羅那病毒」，也就是冠狀病毒的重要觀念，如「洗手，有疑就洗」、「口罩加洗手，隔離，照規定」，如此「不惹可羅那病毒，是大神智，是大明智」。

不惹可羅那病毒經：