台鐵便當外送醫護 擴大到6縣市

新冠肺炎疫情擴散，為體恤醫護人員辛勞，交通部長林佳龍、台鐵局長張政源昨共同宣布，台鐵向醫護人致敬的九折暖心便當，及免費外送便當到醫院的服務，都將從三月底延長至四月底，外送便當也從台北擴大到高雄、七堵、台中、花蓮、台東等有台鐵餐廳的地區。

此外，為加強防疫，台鐵也已拍板，十六日起車上將停售熱飲咖啡，其餘有包裝之販售商品維持販售；區間車驗票則改以口頭告知、目測檢驗方式辦理，以避免接觸。至於對號車驗票，目前使用掌上型ＰＤＡ，本來就屬於非接觸型驗票。

台鐵日前宣布推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，自三月九日至卅一日止，全台醫護人員憑識別證於台鐵自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，即享九折優惠；另也於台北餐旅所試辦午餐免費外送至醫療院所。台鐵昨再宣布，兩項服務延長至四月卅日。

交通部長林佳龍昨親自送餐到台北市郵政醫院，表示外送服務實施四天來，已外送一千五百個便當。