老翁異常背痛 竟是攝護腺癌轉移

男性年長者注意！如果長期持續腰痠背痛，且背部異常疼痛，千萬不可輕忽，恐是罹患攝護腺癌的警訊，必須及早就醫檢查診斷及治療。

現年62歲的老高，因持續腰痠一個月、背部相當疼痛而就醫，主訴疼痛發作時感覺錐心刺骨，讓他坐立難安，晚上也輾轉難眠，嚴重影響平日生活。經X光與病理切片檢查後，才發現已罹患晚期攝護腺癌，因癌細胞轉移至骨頭而導致疼痛。後來接受放射性同位素治療，疼痛獲得改善，日常行動也恢復自如。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部主治醫師黃書彬表示，臨床上，攝護腺癌隨著病程發展，約有80%機率發生骨轉移。針對此類型案例，傳統會先採取荷爾蒙治療，透過降低男性荷爾蒙抑制癌細胞生長；當患者對荷爾蒙治療產生抗藥性，演變為去勢抗性攝護腺癌時，就只能接續化療，但隨化療而來的副作用如噁心、嘔吐等常讓病人吃不消。所幸現在有新型放射性同位素治療，且有健保給付，讓患者無論在經濟或病症緩解上都有新的選擇。

黃書彬說，新型放射性同位素治療適合去勢抗性攝護腺癌，合併骨轉移且尚未有內臟器官轉移的患者。其α粒子放射線抵達骨頭後，便能幫助精準殺死癌細胞，且可將周遭正常組織受到的傷害降至最低。臨床應用上，也能大幅改善骨轉移帶來的疼痛，提升生活品質，進而幫助患者重振精神面對病魔的挑戰。

黃書彬指出，攝護腺癌有男性隱形殺手之稱，因早期症狀不明顯，當有明顯症狀時，往往已轉移至其他部位，而篩檢率偏低正是錯失診斷良機的主因。因此，年滿50歲以上男性，應每年固定至醫院接受攝護腺特異性抗原（PSA）及肛門指診檢查；若有家族史的民眾，更應提前至45歲定期前往醫院檢查，以利早期發現、早期治療，讓病症獲得最完善的控制。