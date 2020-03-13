健康你我他／自煮加運動 防疫順便減肥

雙薪家庭，朝八晚五已是幸福！我家可是「透早就出門，今晚丟磴來。」三餐老外，廚房是裝飾用的，餐廳是堆雜物的。一到假日更想徹底的放鬆，不是逛賣場，就是看電影，或是到餐廳好好吃一頓！每年更是至少出國暢遊一次，慰勞自己經年累月的辛勞。

這樣的日常卻被突如其來的「新冠肺炎」給擾亂了，電視、廣播鋪天蓋地的報導，街上隨處可見買口罩的長龍，大眾運輸工具上人人都是猶戴口罩半遮面，出入機構，也不像往日暢通無阻，量體溫、戴口罩、消毒雙手才是通行證。

因為身處密閉空間會增加感染的風險，只好與賣場、餐館、電影院暫時說再見，下班後就回歸單純的家庭生活，洗手作羹湯，簡單的三道菜，一盤時令水果，清淡美味又健康。假日也不敢趴趴走，才發現住家附近的公園，不僅花木扶疏，還有各式各樣的運動健身器材，晚上八點在廣場的有氧舞蹈，讓一向不愛動的我也慢慢地上了癮！

自煮餐食加上運動，沒有刻意的減肥，一個月下來，我與先生的BMI已達理想體重的範圍，真是無心插柳，令人意外的收穫！而各國疫情的緊繃，讓喜歡出國的我倆不得不暫時打退堂鼓，節省下來的旅遊經費可以做更有意義的事。

在家煮食與天天運動可以增加身體內在的抵抗力，再和外在的量體溫、戴口罩、勤洗手密切配合，內外兼顧，標本兼治，病毒休想越雷池一步！