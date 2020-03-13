食藥署出招 確保原料藥

醫藥界擔心，新冠肺炎使國際原料藥斷鏈，擔心藥品短缺。食藥署昨（12）日表示，短期尚無藥品因疫情影響導致供應短缺，因應疫情長期發展，食藥署預作多項應變措施，包括盤點可能受影響的原物料、鼓勵業者先行尋找原料藥替代來源、加速審查業者原料藥申請案，也研擬補貼措施，降低業者取得原料藥增加之成本負擔。

食藥署呼籲醫療機構勿因恐慌提高庫存，希望業者依適當供貨比例，供貨到醫療機構及藥局，避免供應分配不均之。

食藥署提到，台灣製藥業者原料藥源自中國大陸占比約三至四成，農曆春節前與製藥相關公協會多次討論，業界表示一般原料藥維持三至六個月以上庫存，也多有其他國家來源可供替代，目前積極尋找更多其他原料藥來源，食藥署後續亦加速審查自用原料及新增原料藥來源申請案，以確保業者取得所需原料藥，避免藥品短缺。

台灣製藥同業公會理事長蘇東茂昨日指出，依近期公會向同業進行的缺貨調查，國內業者均仍有三個月以上的庫存量，足以供應各醫療院所所需。業者也依照政策指示，依各醫療院所或藥局前一年的月平均量做為供貨之基礎，避免因囤貨形成的缺貨恐慌。

製藥同業公會表示，全球的原料藥廠或製劑廠，極大比例仰賴中國及印度(包括原料起始物及中間體)的供應，全球原料供應鏈的變化仍待觀察。