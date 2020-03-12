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吳宗憲歧視憂鬱症 台灣憂鬱症防治協會嚴正抗議

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
綜藝節目主持人吳宗憲日前在節目中，對於來賓造型師李明川透漏自己有失眠、憂鬱症時，回應：「你幹嘛憂鬱症呢? 我跟你講，憂鬱症的原因都是這三個字--『不知足』。」圖／取自youtube
綜藝節目主持人吳宗憲日前在節目中，對於來賓造型師李明川透漏自己有失眠、憂鬱症時，回應：「你幹嘛憂鬱症呢? 我跟你講，憂鬱症的原因都是這三個字--『不知足』。」圖／取自youtube

綜藝節目主持人吳宗憲日前在「綜藝大熱門」節目中，對於來賓造型師李明川透漏自己有失眠、憂鬱症時，回應表示：「你幹嘛憂鬱症呢? 我跟你講，憂鬱症的原因都是這三個字--『不知足』。」對此，台灣憂鬱症防治協會表示嚴重抗議，台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，吳宗憲的言論對憂鬱症有錯誤歧視，完全不適當。

另外，對於時代力量立法委員王婉諭（小燈泡媽媽）在臉書回應，「吳宗憲作為公眾人物，更應該自律、謹慎！」「說憂鬱症患者是『不知足』，赤裸裸地凸顯了評論者的歧視」。還有高雄市議員黃捷、網紅陳沂等人的聲援，台灣憂鬱症防治協會表示肯定與感謝。

以下是台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘的聲明： 

雖然我們最近因武漢肺炎對世界衛生組織非常不以為然，但是世界衛生組織很早就估計，憂鬱症是21世紀三大疾病，並且在2020年的現在，憂鬱症已是造成全球人類疾病負擔第二名的疾病。

但憂鬱症的治療在台灣仍有四個不足，包括：

(一) 就醫不足：台灣社區調查顯示只有五分之一的憂鬱症患者尋求協助，而2018年健保資料顯示，整體憂鬱症的治療約40萬人，表示還有很多憂鬱症患者仍不自覺、不承認或抗拒就醫。

(二) 診斷不足：憂鬱症診斷準則需要持續兩周以上，大部分時間裡，九個症狀有五個以上，包括五個心理症狀：憂鬱情緒、興趣缺乏、無價值感/罪惡感、無法專注與決定、自殺意念計畫或企圖，四個生理症狀：失眠、食欲體重改變、精神運動遲滯/激動、疲累。許多醫師可能只注意生理症狀而忽略情緒問題。

(三) 治療不足：輕微憂鬱症可以心理治療，但中、重度憂鬱症則應該用抗憂鬱劑治療。理想上許多憂鬱症患者應該合併藥物治療與心理治療，但是在目前全民健保的條件下，非藥物治療的給付偏低並不被鼓勵。

(四) 持續治療不足：理想上抗鬱劑治療建議需要三個月急性期治療改善症狀，加上持續期與維持期治療恢復功能、避免復發。但健保資料庫分析發現，三個月後只有17.4%的憂鬱症仍在治療，顯示提早中斷治療常見。

對於疾病的汙名來自於無知、偏見與歧視。憂鬱是常見、輕微可恢復的情緒狀態，而憂鬱症是一種持續、嚴重需要治療的情緒疾病。由於許多對於憂鬱症的迷思偏見，讓許多憂鬱症不敢承認自己有憂鬱症或排斥接受治療，或是已接受治療的憂鬱症患者被迫中斷治療。

憂鬱症就像糖尿病、高血壓一樣是一種疾病，不是懦弱的表現，也不需羞恥。對憂鬱症的人說「你就想開一點!」，跟對著坐輪椅的人說「你就站起來啊！」，其實是一樣的。

其實，演藝圈的許多人為憂鬱症所擾，韓國許多明星因憂鬱症自殺。知名歌手瑪麗亞凱莉曾公開自己罹患雙極性情感疾患，她提到「疾病本身不可怕，可怕的是別人發現後看待自己異樣眼光所產生的巨大壓力」。藝人Lady Gaga得到金像獎時坦言自己早年創傷、長期憂鬱症的折磨，呼籲大眾重視心理健康。

憂鬱症離你我並不遠，需要大家更多的認識與重視。我們應該要一起降低憂鬱症的污名障礙，鼓勵大家提早情緒管理以預防憂鬱症，若是有憂鬱症應該積極治療、完整治療以重拾快樂與積極人生。

憂鬱症 患者 健保 吳宗憲

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