信義區原來是雙魚座！ 台北101點燈祝30歲生日快樂

今晚的台北101大樓又有特別之作，原來是為了替信義區設立30周年祝賀，台北101今明兩天晚間18:30至22:00，在大樓北面59、60F的外牆點燈打字祝信義區30歲生日快樂。網友看見也紛紛祝信義區生日快樂，並指出「全國最高的生日祝福，只有信義區才有的哦」。台北101此舉也讓民眾知道，大家熟悉的信義區原來是雙魚座，而且今年30而立了。

台北101指出，這次的點燈脈絡原因是，信義區原為松山區的一部份，由於松山區至西元1980年代人口達45萬，轄區過大，因此在西元1990年3月12日台北市行政區重劃時將松南地區畫出獨立設區。至2020年3月12日滿30年。

台北101送給信義區的點燈祝賀文字分別為：「03/12你生日」、「30歲感覺如何」、「信義區設立30年」、「原來你是雙魚座」、「 #信義區生日快樂」。