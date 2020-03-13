暫緩捐血管制擴大 血庫雪上加霜

新冠肺炎疫情延燒，血庫也受到重創，屏東、台東近期捐血量較過去減少1至2成，考量用血安全，血液基金會暫緩捐血管制的範圍再擴大，返台後需暫緩捐血28天的國家已達11國，血液基金會擔憂血庫缺血狀況雪上加霜。 台東捐血站做好防疫措施，包括洗手消毒、量體溫及戴口罩，同時對於站內及捐血車每天定時進行消毒，也對中央管制境外國家返台民眾，強制暫緩捐血28天。 記者尤聰光／攝影

不少民間社團擔心群聚傳染，紛紛取消捐血活動，到捐血站的民眾也減少，台東捐血站站長江宜勳說，今年3月和去年同期相較，捐血量少2成左右，目前B型血已低於安全存量。 台東郵局今天辦捐血活動，受疫情影響，響應捐血民眾不如預期。 圖／台東郵局提供

台東郵局昨辦捐血活動，人氣不如預期，一整天只募到30袋，和過去一天活動進帳160袋成果相比，差距甚大。仍有定期捐血民眾響應捐血，林姓男子說，聽到有血荒更要來，做好防護就不用怕。

屏東捐血站統計，去年每月平均有2400袋的血液，今年1、2月累計有4568袋血液，與去年同期相比短少約1成，且A型、B型血袋目前數量偏少。 為鼓勵大家不要受疫情影響而踴躍捐血，台東捐血站在市區路口處放置捐血牌鼓勵捐血。 記者尤聰光／攝影

高雄捐血中心表示，捐血中心醫護人員全程戴口罩，各捐血點落實捐血人量體溫、健康問診，也加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，民眾可安心捐血。