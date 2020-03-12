北海岸上山下海防疫「動」起來 藝術與運動跨界大整合

正值全民防疫期間，朱銘美術館與北海岸7家戶外運動休閒業者聯手，14日起推出「北海岸創藝運動雙人套票」超值優惠方案，鼓勵大家走到戶外，上山下海體驗飛行傘、高爾夫、衝浪等各種戶外活動。

朱銘美術館指出，北海岸創藝運動雙人套票只要560元優惠價（原價700元），可供2人參觀朱銘美術館，還加碼贈送價值高達2900元的折扣券，可用於飛行傘、騎馬、衝浪、高爾夫、生態露營、杜鵑花農事體驗和海濱住宿。朱銘美術館提前開放太極廣場上「太極系列—太極拱門」區域的草地，將在園區草地設置免費高爾夫球推桿體驗。

朱銘美術館與北海高爾夫鄉村俱樂部、半島祕境、金山皇后鎮森林、野馬飛行傘俱樂部、金山熊熊花圃坊、金山驛境、Switchfoot Surf Club 衝浪福利社結盟，共同釋出資源，推出運動雙人套票方案。

朱銘美術館還推出「2020年度特展：創藝運動場」，展出達利、楊英風、朱銘等近現代大師與蒲添生、蒲浩明、蒲宜君一家三代，乃至張育嘉、黃法誠 、陳萬仁、致穎、崔廣宇、李明學等年輕當代藝術家與運動相關的創作，涵蓋運動項目包含體操、芭蕾、降落傘、游泳、跳水、高爾夫、跑步等，內容豐富。

金山區長陳國欽表示，朱銘美術館占地2萬多坪的園區有八成在戶外，空間開闊，自然生態環境維護良好，非常適合親子同遊踏青。參與這項創藝運動計畫的多位業者都在金山，希望能活絡的觀光活動。

北海岸創藝運動套票購買資訊，朱銘美術館文創商店：https://reurl.cc/b55x8E，即日起至2020年8月31日。