童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

童年的回憶，又要少一間了！甫於2018年開幕的香雞城新店中正店，3月12日於官方臉書宣布，由於新冠肺炎的因素，因此將於4月19日起無限期停業，4月開始，也會縮短營業天數，並僅提供外帶服務。

最初成立於1984年的香雞城，是許多5、6年級生的青春回憶。店內以「手扒雞」為最大特色。但是經過時代變遷，香雞城慢慢消失於台灣，經過多年籌備之後，香雞城又在2016年重返市場，首先開設新莊龍安店，然後又再於2018年開設新店中正店，目前在台灣共計兩家門市。

根據臉書公告表示，面對新型冠狀病毒疫期，香鷄城面對了極大的挑戰。並且反思營運是否符合時代。因此宣布「新店中正店」將於4月19日起無限期停止營業，「新莊龍安店」維持正常營運。新店中正店於四月起，僅提供外帶服務，營業時間則改為週四到週一，週二、週三店休。