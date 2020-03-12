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社區嫌護士髒禁丟垃圾 環保署火速訂分類指引避免恐慌

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
近日有社區拒絕診所丟棄一般生活垃圾引發爭議。本報資料照片
近日有社區拒絕診所丟棄一般生活垃圾引發爭議。本報資料照片

新冠肺炎疫情引發民眾恐慌，近日傳出有大樓總幹事擔心引發社區感染，禁止診所將一般生活垃圾丟到大樓垃圾場，甚至批評「你知道你們護士的手有多髒嗎？」嚴重打擊基層醫護士氣。為安撫民心，環保署今火速訂出診所廢棄物分類指引，醫護用過的便當、紙杯等生活垃圾並無引發感染之虞，可與一般民眾垃圾混丟，至於一般事業廢棄物、感染性廢棄物則由專業清除業者處理。

立委蘇巧慧3月9日在立法院指出，她的選區有一名大樓總幹事跟當地社區診所發生衝突，原因是總幹事不允許診所將一般生活垃圾混入社區垃圾，讓基層醫護人士非常灰心；不過診所病人用過的紙杯、擤過鼻涕的衛生紙怎麼丟確實有疑慮，應該盡快認定以免造成不必要的恐慌。

為讓民眾安心，環保署緊急開會訂定診所廢棄物分類指引，環保署表示，目前將診所廢棄物分成三大類，第一類是感染性廢棄物，包括沾到血液及口沫的針頭、針筒、瓶子、口罩、導管及壓舌板等物，外界關切病人用過的紙杯、衛生紙也屬此類，要委由專業的甲級清運業者處理，不會跟民眾接觸。

第二類是一般事業廢棄物，並未受到病患血液或口沫感染，像是點滴瓶、醫療包材等，也要給專業業者處理。

第三類則是引發爭議的診所員工生活垃圾，環保署指出，醫生及護理師用過的便當盒、紙杯、筷子、紙張、塑膠袋等生活垃圾，可以當作一般廢棄物處理，丟到垃圾車並不會有引發社區感染的疑慮。

環保署表示，法規本來就有規定診所各類垃圾如何清運，此次訂出診所廢棄物分類指引，可更加明確且具體說明診所垃圾的分類、清運方法，下周一將積極向診所公協會、地方衛生局宣導，讓社會大眾更安心。

廢棄物 環保署 衛生紙

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