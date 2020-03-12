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雇主未通報減班休息 勞部：勞工可反映不影響補助申請

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部表示，縱使雇主沒有通報實施減班休息，勞工也可直接向地方主管機關反映，將於查證後協處。記者葉冠妤/攝影
勞動部表示，縱使雇主沒有通報實施減班休息，勞工也可直接向地方主管機關反映，將於查證後協處。記者葉冠妤/攝影

受新冠肺炎疫情影響，衝擊各產業景氣，導致停工或停產，勞雇雙方可協商合意暫時性減班休息（俗稱無薪假），並通報事業單位所在地的勞工主管機關，近期陸續有立委質疑通報不具強制性，恐造成無薪假黑數，讓勞工無法進一步申請政府補助，勞動部今強調，就算雇主沒有通報，勞工也可直接向地方主管機關反映，將於查證後協處。

勞動部指出，雇主如果有必要實施「減班休息」，應參考勞動部訂定的「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「勞雇雙方協商減少工時協議書（範例）」，減班休息期間，原約定按月計酬的全時勞工，每月給付的工資仍不得低於基本工資23800元，並應確實通報事業單位所在地勞工行政主管機關，以便勞工行政主管機關進一步提供包括「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」在內的各項協助措施。

勞動部解釋，事業單位如果未確實通報，勞工也可以向當地勞工行政主管機關反映，經查證實施減班休息程序有經勞雇雙方協議，並符合基本工資等相關規範，將直接將該事業單位列入通報名單給勞動部，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」的權益。

不過，勞動部也強調，如果雇主未經勞工同意，就片面決定減少工時，自屬無效的勞動契約變更，勞工不必補服勞務，雇主仍應依原約定給付報酬，如果有短少工資，主管機關還會要求雇主補還，保障勞工權益。

勞動部 工時 基本工資

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