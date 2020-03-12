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小黃要紓困 交通部4月1日起每月補貼汽油2000元
因應新冠肺炎疫情衝擊，交通部補貼計程車油料方案出爐，於4月1日上路。每輛車每月補貼約500公升95無鉛汽油，每公升補貼4元，為期6個月，LPG加氣車也比照加油車，每公升補貼4元。
交通部聽取計程車業者的訴求，比照SARS期間每月至少補貼500公升油資的方式。交通部表示，駕駛可向中油或台塑加油站申請加油卡，補貼是「認車不認人」，於公路監理系統登記列管牌照有案者均可獲補助。
補助經費方面，以去年底計程車數量約9萬2000輛估算，每輛每月最高補助2000元、半年1萬2000元，所需經費約11.04億元，由武漢肺炎紓困振興特別預算編列支應。若經費有剩餘，可繼續使用至109年底。
由於中油公司表達需要製作加油卡、控管設定、資訊系統修正等，原提出需要兩個月的前置作業，交通部認為5月1日實施太慢，指示4月1日與台塑公司一起上路。
交通部說，至於電動車，目前是原廠提供免費充電，若日後不再有免費充電，比照油車給予每度電補助4元，每月上限也是2000元。
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