颱風來樹易倒 台大邱祈榮：都市林要做風險評估
上個月，台北市松山區三民路兩旁，原本綠意叢生的黑板樹全遭「斷頭」，在地住戶反映樹葉掉在遮雨棚上很困擾，管委會才決定修剪。不過黑板樹頭光禿禿，樹不成樹，看起來怵目驚心，在護樹社團上引發熱烈討論。
「這是都市林莫可奈何的現象。」這一天，台大森林環境暨資源學系副教授邱祈榮和記者到現場察看，老練的他指著筆直樹幹上，特別隆起的地方說，這就是樹木遭截頂或強風折斷後癒合的傷口。
邱祈榮說，黑板樹頭被砍了雖然會再長，但新長出來的枝幹只會更細，整體樹勢會越來越衰敗；從樹木生長狀況發現，這裡的樹經常性被截頂。
邱祈榮比喻，「選一棵樹和選終生伴侶一樣，」要非常仔細小心，因為一棵樹能陪伴人類至少40、50年以上，比寵物還久，他適合種在哪、怎麼照顧、生長空間足不足夠都應該受到關注。
「都市林不僅是都市的肺，更能調節都市的微氣候。」邱祈榮團隊曾做過一項研究發現，在台北市種下一平方公里的樹木，大約可降0.7℃，達到幫都市降溫的效果。
不過隨著氣候危機時代來臨，都市林的生存越加不易。邱祈榮指出，衝擊主要有二，一是緩慢地溫度增加，他們整合台北市過去50年的氣溫資料發現，日最低溫上升了2.15℃、日最高溫則上升1.12℃，等於夜晚和清晨的氣溫上升幅度比白天快，「這變化就像溫水煮青蛙，」會使樹木生長趨緩。
另一項劇烈衝擊是颱風，邱祈榮研究團隊統計民國82年以來災害應變中心的資料進行運算發現，近年來只要颱風風速每秒超過21公尺，都市行道樹的倒伏風險就會大大提升。
邱祈榮分析颱風來襲路樹倒塌的原因，可分危害度、脆弱度和暴露度三項，危害度就是颱風的風速，脆弱度包含樹冠大小、樹種特性、樹木種植密度等，至於暴露度是指城市裡不同街道，在颱風來時面臨的風力強度。
邱祈榮強調，「面對氣候變遷，都市林需要做風險評估，」若能綜合上述三項進行評估，未來颱風來襲前，大家就可搶先針對風險較高的行道樹，進行修剪和維護，如此將有效降低倒伏風險，提高都市行道樹的韌性。
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