3/19高檔金鑽鳳梨限量販售只要10元！city’super 5大亮點好逛又好買

隨著「city’super信義店」進駐信義遠百A13，為信義商圈帶來更豐富、精緻的購物體驗。除了各式節令生鮮蔬果、國內外優質食材、生活用品等商品外，city’super更獨家規劃了起司與火腿專區、北海道ROYCE’巧克力專櫃等專屬特色；豐富的藏酒與獨家進口佳釀，更讓city’super信義店宛若一座時尚居酒屋。

位於遠百信義A13地下3樓的city’super信義店，乃是city’super在台的第7間門市。隨著民眾日益重視食物品質，city’super嚴選高品質的國內外節令蔬果，讓消費者能夠安心選購，同時city’super與台灣在地小農合作，提供當令的優質蔬果，不只讓消費者可以擁有產地直送的美味，更能實質幫助台灣農業。各種高品質的水果禮盒，也是饋贈親友的絕佳選擇。

饕客最愛！起司+火腿專櫃 ROYCE’巧克力、千款美酒可以挑若是饕客型消費者，也不會錯過city’super獨家規劃的起司、火腿專區。此區除了種類齊全的台灣火腿與起司、台畜熟食專櫃外，還販售250款的進口起司、火腿，其中有70%為獨家空運來台，並有多款西班牙伊比利生火腿，讓顧客盡興挑選。專業的人員可在現場給予挑選建議，並且有生火腿、起司的客製化拼盤服務。匯聚千款以上葡萄酒、烈酒、調酒的「醇酒區」，獨家進口近百款的特色酒品，並提供超過38處日本酒藏直送來台的優質清酒，甚至連絕版的夢幻逸品「輕井澤威士忌」亦有販售，讓美食與美酒相得益彰，方便民眾在家也能輕鬆舉行派對。

city’super另一大特色，就是獨家的「ROYCE’巧克力專櫃」。來自北海道的ROYCE’巧克力，創業至今已有30餘年歷史，一直是旅客赴日時必買的人氣伴手禮，city’super店內即供應有ROYCE’生巧克力、洋芋片巧克力等招牌明星商品，帶來與日本零時差的享受。

豐富有品質的商品，以及明亮的展示空間、流暢的動線設計與人性化的陳列，一直都是city’super受歡迎的重要元素，店內並提供免費的禮品包裝服務，滿足顧客贈禮的需求。city’super信義店更將服務升級，提供50種精美的緞帶、包裝紙供民眾加價升級，創造出獨一無二的送禮心意。

頂級外銷水果年銷萬盒 限量優惠回饋會員不只是台灣在地顧客，city’super也受到許多外籍顧客的喜愛。尤其是許多在台日企，或是與香港、日本客戶往來的企業，對於頂級水果都有大量的贈禮需求，讓city’super的外銷水果預購，連續12年快速成長，一年銷售破萬盒；更有不少會員也喜愛購買頂級外銷水果犒賞自己，帶動市場發展。city’super特別在3月19日於信義、復興店推出會員活動，高檔的「金鑽鳳梨」限量10元，另外還有全台首發的屏東枋山愛文芒果，1顆99元，3顆特價239元，一箱15顆1,100元，讓會員擁有高檔水果的超值優惠。

city’super將於3月19日下午兩點於信義、復興店推出會員活動，高檔的「金鑽鳳梨」限量10元。 圖／city’super 提供