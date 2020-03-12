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摩斯漢堡哪項商品不該停賣？老饕答案一面倒：拜託快回歸
台灣速食連鎖餐廳林立，其中摩斯漢堡價位偏高，但靠著食材新鮮、餐點美味，吸引不少愛好者支持。日前摩斯漢堡在臉書粉專調查，「哪樣經典商品該重新回歸」，結果問題一出，許多老饕投給「南洋雞腿堡」，直呼「拜託快上市」。
摩斯漢堡慶祝29歲生日，於官方臉書粉絲團票選「最喜歡的經典商品」活動，得票數最高者將會重新上市，共有六款商品，分別為炙火芥香烤雞堡、義式PIZZA熱狗堡、南洋雞腿堡、坦都里烤雞珍珠堡、和風醬燒豬排堡、韓式燒肉珍珠堡。
其中呼聲最高的莫過於南洋雞腿堡，網友留言表示，「懷念好久快回來」、「唯一支持南洋雞腿堡」、「最愛南洋雞腿堡了」、「吃一次就愛上，絕對不踩雷」、「摩斯漢堡經典商品無誤」。
此外，有人轉發貼文至PTT並詢問廣大鄉民摩斯哪項商品要回歸，「只推南洋雞腿堡其他都不行，烤餅可以考慮」、「想吃紅咖哩豬排珍珠堡」、「有火雞堡嗎？之前錯過沒吃到」、「烤餅+1」、「 咕咕雞堡！」
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