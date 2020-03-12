摩斯漢堡哪項商品不該停賣？老饕答案一面倒：拜託快回歸

從古至今，不論在東西方的社會背景中，皆有所謂算命的學術文化存在。東方有紫微斗數和八卦六爻……，西方則有占星術和塔羅牌……等，多種算命方式。總能替人們在遇上困境或不順之時，找出一絲方向或改變現況的可能性。

2020-03-12 16:21