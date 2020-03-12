樹被斷頭截枝 景觀公會理事長：很難過，業界會檢討

聯合報系願景工程「為未來種一棵樹」系列報導探討台灣樹木多劫難，經常遭不當修剪，中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會理事長藍麗珠今天表示，對此現象感到相當難過，也感謝願景工程指出這些種樹、修樹的問題，提醒業界反省、檢討。

她認為，樹對人們這麼好，我們卻沒有善待回饋，實在說不過去；這些種樹、修剪樹木的廠商幾乎都是景觀公會的會員，公會將發起產業自律行動，確實自我約束「學」與「做」之間不要有落差，讓都會區的樹木少受折磨。

藍麗珠說，連續看了三天的願景工程報導，對願意以行動種樹的人表示感佩，至於樹木修剪、養護，多半都由園藝景觀廠商執行，但看到很多樹被斷頭、截枝，有的連一片葉子都不留，實在很難過，「因為公會請老師教的修剪法並不是這樣！」

她表示，改善這個現象要從產業界自律做起，目前樹木修剪的標準作法尚未統一，公會將盡最大的努力、在最快的時間內舉行系列的專家會議，尋求各方專家協助，建立一套樹木修剪的標準作業手冊，供各縣市同業參考。

此外，目前六都已建立合格的樹木修剪廠商認證制度，但仍不時聽到民眾抱怨樹被亂修、亂剪，公會將與縣市政府合作，研究一套自律作法，讓樹木修剪接受全民監督，排除不肖的廠商，讓樹木少受不當修剪的折磨。