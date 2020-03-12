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買晶片讀卡機看這裡！PChome 24h購物推「口罩實名2.0館長推薦」專區
「口罩實名制2.0」政策今天（3月12日）正式上路，因健保快易通App無法認證、閃退、卡頓等狀況頻傳，讓許多想要預約口罩的消費者大嘆「超級難用」，也有不少人開始搶買晶片讀卡機。PChome 24h購物、露天拍賣讀卡機的搜尋量較上周暴增5倍，相關熱搜關鍵字包括健保卡、讀卡機、晶片、晶片讀卡機、自然人憑證等，可見大家都是為了搶買口罩而來，PChome 24h購物近4日晶片讀卡機的整體銷量更飆升超過10倍。
根據PChome 24h購物統計，晶片讀卡機的熱銷價格帶約在200～300元，多功能、可隨插即用的USB款式最熱銷，包括EZ100PU多功能IC晶片讀卡機、KINYO晶片金融讀卡機、InfoThink直立式多合一片讀卡機等，可一次搞定線上報稅、網路轉帳、繳費、預購口罩等。PChome 24h購物即日起推出「口罩實名2.0館長推薦」專區，提供各式讀卡機折扣，4月15日中午12點前E－books系列商品任選2件8折。
PChome 24h購物指出，以往讀卡機在5月報稅季前會有一波搶購潮，近期因防疫買口罩需求，加上大眾減少外出，帶動網購下單採買晶片讀卡機的買氣暴增，適用於健保卡、自然人憑證讀取功能的款式最夯。因許多人習慣平放插卡，晶片讀卡機外型以平躺於桌面、具底部防滑的設計最受歡迎，像是EZ100PU多功能IC晶片讀卡機採USB隨插即用，免安裝驅動程式更省時方便，接觸桌面的底部四角設有防滑腳墊；KINYO晶片金融讀卡機除了可讀取健保卡與自然人憑證之外，還具備多種現金儲值卡查詢功能；InfoThink直立式多合一片讀卡機採用方便攜帶的隱藏式USB線頭，讀寫速度快，並設有3個USB HUB多孔擴充器。
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