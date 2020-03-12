買晶片讀卡機看這裡！PChome 24h購物推「口罩實名2.0館長推薦」專區

「口罩實名制2.0」政策今天（3月12日）正式上路，因健保快易通App無法認證、閃退、卡頓等狀況頻傳，讓許多想要預約口罩的消費者大嘆「超級難用」，也有不少人開始搶買晶片讀卡機。PChome 24h購物、露天拍賣讀卡機的搜尋量較上周暴增5倍，相關熱搜關鍵字包括健保卡、讀卡機、晶片、晶片讀卡機、自然人憑證等，可見大家都是為了搶買口罩而來，PChome 24h購物近4日晶片讀卡機的整體銷量更飆升超過10倍。

根據PChome 24h購物統計，晶片讀卡機的熱銷價格帶約在200～300元，多功能、可隨插即用的USB款式最熱銷，包括EZ100PU多功能IC晶片讀卡機、KINYO晶片金融讀卡機、InfoThink直立式多合一片讀卡機等，可一次搞定線上報稅、網路轉帳、繳費、預購口罩等。PChome 24h購物即日起推出「口罩實名2.0館長推薦」專區，提供各式讀卡機折扣，4月15日中午12點前E－books系列商品任選2件8折。