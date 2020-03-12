台糖擬砍林種電 林務局長：盼顧及企業社會責任做決策

屏東縣萬巒鄉沿山公路旁的台糖平地造林規畫半數砍除改種太陽光電板，引發不少議論。林務局長林華慶今天表示，若接獲台糖種電的正式申請，會給台糖公文建議大方向，要做好在地的充分溝通、仔細評估林地的生態服務價值，也希望顧及企業的社會責任，做最好的決策。

對於台糖砍林種電的規畫，林華慶表示，平地造林是經濟林，本來就可以處分，一旦成材即可利用，平地造林政策也沒有特別限制，只是樹木成林之後，除了林相好不好，這片林地對當地社區有沒有生態服務價值，建議台糖可以進一步評估。

許多居民在地方公聽會時表示，這片林木雖然長得不是非常好，但還算健康，也有不少生態進駐，重點是提供當地社區居民很療癒的綠地空間。居民說，很多家長會帶孩子去樹林裡看貓頭鷹等動物，是很好的環境教育場所；更多居民會來散步、運動，砍了樹林改種電很不能接受。

林華慶說，居民所提的療癒價值就是生態服務價值的一環，目前這部分國內少有人有具體的調查與評估，如果台糖公司確定提出種電申請，林務局會先回覆公文，希望台糖和當地充分溝通、詳細評估林地的生態服務價值；而台糖是國營事業，知道什麼是企業的社會責任，這些基礎調查與溝通都完備後，再做最好的決策，屆時林務局尊重台糖的處置。