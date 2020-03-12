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對工會求償1天3400萬 勞裁認定長榮航空敗訴

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

長榮空服員在去年6月20日發動罷工，長榮航空隔天對工會提出「非法罷工」損害賠償，1日求償3400萬元，罷工落幕後，工會在9月17日對勞動部提起不當勞動行為裁決，因裁決委員認為長榮提告的時間點與罷工行動有密接性，且當時尚無法評估實際營運損失，認定長榮動機明顯是要殺雞儆猴、施壓工會，產生寒蟬效應，因此判定長榮航空構成不當勞動行為。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說明，長榮針對工會會員提起民事訴訟，並要求1天賠償3400萬，因裁決委員認為長榮在罷工行動展開的第二天就提告，起訴時間點與罷工行動有密接性，且罷工第二天尚無法評估營運實際損失，認定工會大動作興訟，是想藉此施壓勞工，產生寒蟬效應，進而影響罷工行動的推展。

王厚偉表示，裁決委員會認為長榮航空對工會施加訟訟及經濟上的壓力，有打擊工會的不當動機，行為已違反工會法第35條第1項第1款、第4款、第5款，各罰3萬元，總共裁罰9萬元，並要求長榮航空在5日內在官網入口網站，以不小於16號字體公告不當勞動行為的裁決書內容。

長榮 罷工 勞動部

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