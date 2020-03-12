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高鐵15日起實施防疫班表 對旅客服務未減

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司15日起實施防疫班表。本報資料照片
台灣高鐵公司15日起實施防疫班表。本報資料照片

因應疫情升級，台灣高鐵公司超前部屬，今天宣布自15日起實施防疫班表，採分組及分區執行勤務，盡可能降低同仁間交叉感染之風險，同時確保高鐵旅運服務不會因可能之疫情升溫而中斷，至於目前對旅客提供各項服務則並無改變。

高鐵說防疫班表以合理、可行原則進行規畫，並充分聽取同仁意見。考量實施後可能造成排班同仁的調班等限制，進而影響其生活或家庭照顧，也提供多項配套措施，例如因班表轉換、預先排休或因懷孕、哺乳等需求，衍生縮減工時部分，均無需補行提供勞務。防疫班表實施不僅保護同仁，更可以降低員工家屬感染風險。

高鐵說，防疫期間，感謝員工支持與配合，亦將視疫情之發展，綜合考量同仁與旅客之健康安全及適當之服務品質，持續檢視妥適之服務內容及方式。

高鐵 疫情 新冠肺炎

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