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林務局推廣植樹月 主打都市造林、復育原生種

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
大楊國小歌謠隊表演。圖／林務局提供
大楊國小歌謠隊表演。圖／林務局提供

今年植樹月以「樹木保護、都市林」為主軸，農委會林務局說，將延續2010年起「里山倡議」及2017年啟動的「國土生態綠色網絡建置計畫」精神，呼籲國民在重視經濟與便利同時，顧及土地上動植物的生存與永續發展，讓人類和自然生態達成共存共榮的正循環。

副總統陳建仁今日上午率中央五院及相關部會代表到台中大肚台地參與植樹活動，親手種下台灣中部原生樹種，推廣都市造林與原生植物復育。林務局說，今年植樹地點選在台中都會區的大楊油庫休憩公園及大楊國小旁，希望串聯校園師生與在地居民，共同營造都市生態環境，在城市中也能有大樹聚集的樣貌。

本次植樹地點的大肚台地，早期也因人為開墾、天竺草入侵後，形成易燃的草生地，多次發生野火，影響在地村落居住安全與生活品質。為此，林務局除了設置防火林帶及森林消防水塔蓄水以防災、救災，更自101年起著手復育造林計8.85公頃，復育當地原生樹種，回復森林面貌、保衛居民家園。

林務局表示，今年植樹節的重要意義在於宣示復育原生樹種，並針對留存木進行修枝、除蔓及土壤環境改良等護樹工作，以增強林木健康，進而優化生態、美化景觀、提升碳吸存，盼藉由植樹儀式，達到拋磚引玉的效果。

副總統陳建仁親手種下台灣中部原生樹種。圖／林務局提供
副總統陳建仁親手種下台灣中部原生樹種。圖／林務局提供

農委會 植樹節

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