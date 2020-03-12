遊覽車貸款紓困最快一周內提出 8成業者受惠

新冠肺炎衝擊遊覽車及小客車租賃業者生計，業者醞釀上街抗議。業者指出，今天到立法院參加立法委員何欣純舉辦的會議，會中達成兩項結論，其中業者最關心的貸款方面，預計明天於立法院通過這項專案計畫，公會指出，通過後最快一周內會與相關部會、業者討論出執行細節，預計8成以上業者受惠。

8成遊覽車業者貸款買車，因現在疫情衝擊，生意一落千丈，業者無力繳交貸款，希望政府可以協助度過難關，另外業者也醞釀上街抗議。中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長林建良說，貸款的紓困方案，預計明天會於立法院會上進行討論，若通過，將從寬處理協助業者。

何欣純今天的會議中，也通過兩項決議，首先是交通部路政司於一周內，邀集相關部會及得為，研擬產業紓困執行辦法。另外，交通部10日發函台灣票據交換所，因應武漢肺炎疫情退票從寬處理措施，也請公路總局各區監理單位協助公告給產業公協會了解。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長林建良說，目前政府有1.77億元的預算，是針對貸款公司損失等進行補助，專案內容預計明天會通過。

林建良表示，立法院通過後，公會也將於一周內跟經濟部、商業司、經管會等相關部會開會，研擬相關細節執行方案，他表示，目前遊覽車有900餘家、租賃車公司有1700餘家，至少有8成以上都有貸款。